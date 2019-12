Valverde certo: "Se avessimo battuto il Liverpool avremmo vinto la Champions"

Il tecnico del Barcellona ha parlato della deludente rimonta subita in semifinale di Champions contro i Reds.

Vittoria della sì, ma grande delusione in . Anno soddisfacente solamente in parte per il , che nonostante il trionfo in campionato è stato ampiamente discusso per l'ennesima annata europea senza gloria finale.

Eliminato in semifinale contro il di Klopp, il Barcellona ha subito una clamorosa rimonta per 4-0 dopo aver vinto l'andata con tre reti di scarto. Comunque un miglioramento di posizione, dopo aver dovuto abbandonare la competizione ai quarti per tre anni di fila.

Valverde, tecnico del Barcellona, non ha dubbi su cosa sarebbe successo in caso di mancata rimonta del Liverpool:

"Se avessimo vinto a Liverpool, avremmo vinto la finale"

Invece 4-0 e niente da fare, una nuova rimonta dopo quella di contro i giallorossi:

"Ci siamo ricordati di quei momenti, ci ha penalizzato. È stato uno dei momenti più difficili dell'anno"

Valverde certo di come sarebbe andata in finale di Champions: ciò nonostante in gara secca, il avrebbe potuto dire sicuramente la propria, visto e considerando che anche contro il Liverpool la gara è rimasta in bilico fino al 2-0, arrivato nel finale di gara.

Quel che è stato è stato, impossibile sapere come sarebbe andata.