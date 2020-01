Valladolid-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Valladolid sfida il Real Madrid nella 21ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida in trasferta il Valladolid di Sergio nella 21ª giornata della . I Blancos dividono con il la vetta della classifica a quota 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, e in caso di risultato positivo staccherebbero i rivali, sconfitti sabato dal .

Segui Valladolid-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

I biancoviola si trovano invece al 15° posto assieme all' con 22 punti e un cammino di 4 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Negli 87 precedenti nella Liga fra le due squadre, il Real Madrid è in netto vantaggio sul piano statistico con 55 vittorie, a fronte di 18 pareggi e 14 affermazioni del Valladolid. L'ultima di queste risale al 15 novembre 2008, con un 1-0 targato Canobbio.

In generale il Valladolid non ha vinto nelle ultime 10 partite casalinghe nella Liga contro squadre di Madrid, ma ha pareggiato le ultime 3. Al Municipale José Zorrilla si affrontano le due squadre che in questa Liga hanno perso meno punti da goal subiti nel secondo tempo.

Il Valladolid viene da una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nella Liga, il Real Madrid invece ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate di campionato.

Sergi Guardiola è il miglior marcatore dei biancoviola con 4 reti, e ha partecipato alla realizzazione di 2 reti nelle 2 partite giocate contro le merengues nella Liga, mentre Karim Benzema è il bomber del Real in campionato con 12 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Valladolid-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VALLADOLID-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valladolid-Real Madrid

Valladolid-Real Madrid Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO VALLADOLID-REAL MADRID

Valladolid-Real Madrid si disputerà la sera di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Municipale José Zorrilla di Valladolid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Ricardo De Burgos Bengoetxea, è previsto per le ore 21.00. Sarà l'88° confronto fra le due formazioni nella Liga spagnola.

La sfida Valladolid-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Valladolid-Real Madrid sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

Gli utenti DAZN potranno seguire la partita Valladolid-Real Madrid in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Sergio schiererà i biancoviola con un prudente 5-3-2. Davanti tandem offensivo composto da Sergi Guardiola e Ünal. A centrocampo il playmaker sarà Alcaraz, con Míchel e San Emeterio mezzali. In difesa ballottaggio a destra fra Antoñito e Moyano, con il primo favorito, mentre a sinistra giocherà Nacho Martínez, con Kiko Oliva, Joaquín e Salisu centrali. In porta, infine, ci sarà Jordi Masip. Ai box per infortunio il suo vice Caro.

Zidane dovrebbe rilanciare dal 1' Lucas Vazquez nel tridente d'attacco con Benzema e Isco. Lo spagnolo è favorito sul giovane Rodrygo. In mediana regia affidata a Casemiro, mentre Modric e Kroos saranno le due mezzali. Davanti a Courtois, tutto definito anche in difesa, dove Nacho Fernández e Mendy saranno i due esterni bassi e Varane e Sergio Ramos comporranno la coppia centrale. Assenti per infortunio Asensio e Hazard, mentre non è stato convocato Bale, uscito malconcio dalla sfida di e Carvajal non ci sarà perché squalificato.

VALLADOLID (5-3-2): Jordi Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín, Salisu, Nacho Martínez; Míchel, Alcaraz, San Emeterio; Sergi Guardiola, Ünal.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho Fernández, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Isco.