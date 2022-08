Valladolid-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Avversario spagnolo per la Lazio che sfida il Valladolid in amichevole: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

VALLADOLID-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valladolid-Lazio

Valladolid-Lazio Data: 6 agosto 2022

6 agosto 2022 Orario: 20.00

20.00 Canale tv: DAZN, Lazio Style Channel (numero 233 Sky)

Streaming: DAZN

Si avvicina a grandi passi il primo impegno ufficiale della stagione per la Lazio, attesa dal match casalingo col Bologna di domenica 14 agosto che aprirà il cammino dei biancocelesti in Serie A.

Ultima amichevole per i ragazzi allenati da Maurizio Sarri, poi finalmente sarà calcio vero: la sfida col Valladolid consentirà di mettere ulteriore benzina nelle gambe a poco più di una settimana dal primo impegno in campionato.

La squadra spagnola ha conquistato la promozione in Liga grazie al secondo posto ottenuto in Segunda División: stessi punti dell'Almeria (81) ma peggior rendimento negli scontri diretti (una sconfitta e un pareggio).

Il proprietario e presidente del Valladolid è Ronaldo 'Il Fenomeno', patron anche del Cruzeiro in Brasile e maggior azionista dei 'Pucelanos' dal 3 settembre 2018.

Questo articolo vi tornerà utile per rimanere aggiornati su Valladolid-Lazio: dalle info relative alle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO VALLADOLID-LAZIO

Valladolid-Lazio si giocherà

sabato 6 agosto 2022

allo Stadio municipale 'José Zorrilla' di Valladolid, in Spagna. Calcio d'inizio fissato alle

ore 20

.



DOVE VEDERE VALLADOLID-LAZIO IN TV



L'incontro tra Valladolid e Lazio sarà visibile su

DAZN

attraverso l'apposita app utilizzabile sulle moderne smart tv, oltre che sulle console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box (per coloro che hanno aderito all'offerta), Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.



La partita sarà trasmessa anche dal canale tematico

Lazio Style Channel

, numero 233 della piattaforma Sky.



VALLADOLID-LAZIO IN DIRETTA STREAMING



L'app di DAZN è scaricabile anche su smartphone e tablet, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato dopo aver fatto il login con le proprie credenziali.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID-LAZIO

VALLADOLID (4-3-3): Asenjo; Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Olaza; Kike, Aguado, Roque Mesa; Iván Sánchez, Sergio León, Toni Villa.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.