Valladolid sotto inchiesta, il Girona retrocesso non ci sta: vuole una Liga a 21 squadre

Il Valladolid può essere penalizzato di 6 punti e il Girona ha chiesto alla federazione di esser salvato: si andrebbe verso una Liga a 21 squadre.

Il calcio spagnolo è stato scosso dall'inchiesta relativa al calcioscommesse, che nelle ultime settimane ha portato anche a diversi arresti. In tutto questo caos, c'è chi prova ad approfittare e chiedere garanzie per la prossima stagione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Parliamo del , retrocesso in Segunda Division quest'anno dopo un diciottesimo posto che ha sorpreso in negativo in questa stagione. L'anno scorso la squadra era arrivata a lottare per l'Europa con Machin in panchina.

Secondo il 'Mundo Deportivo', la squadra catalana sta tenendo d'occhio la situazione del Valladolid, arrivato a quota 41 punti contro i 37 del Girona.

Il club di cui è proprietario Ronaldo rischia una penalizzazione di 6 punti legata alla partita contro il e con l'accusa di aver truccato il match per questioni di scommesse.

L'articolo prosegue qui sotto

Con la penalizzazione, sarebbe quindi il Valladolid a retrocedere e il Girona si salverebbe. In attesa della decisione finale i catalani chiedono però garanzie, tanto da aver richiesto alla federazione di mantenere la a 21 squadre.

La retrocessione causerebbe al club una perdita di circa 40 milioni di euro, ragion per cui il club ha già annunciato alla RFEF di aver preso misure legali qualora la permanenza in Primera Division non fosse garantita.

La federazione spagnola ancora non ha preso una decisione, così come le indagini relative al match tra Valladolid e Valencia. Il Girona, così, prova a tutelarsi. E richiedere una Liga che potrebbe essere storica, con 21 partecipanti.