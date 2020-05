Valentini: "Rizzoli mi ha detto che l'audio su Pjanic non esiste perchè non era da VAR"

Hanno destato un certo scalpore le recenti dichiarazioni dell'ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro in merito ad un episodio controverso accaduto il 27 aprile 2018 durante un - : la mancata seconda ammonizione a Pjanic per un intervento scomposto su Rafinha.

Pecoraro ha rivelato di aver fatto richiesta all'AIA dell'audio tra la sala VAR e l'arbitro di quella partita, Daniele Orsato: risposta negativa da parte dell'organo arbitrale che fatto presente come quel file, semplicemente, non esistesse.

L'ex direttore generale della FIGC, Antonello Valentini, ha provato a spazzare via ogni dubbio a riguardo con un intervento pubblicato sul 'Corriere dello Sport' in cui ha rivelato uno scambio di battute avuto con il designatore Nicola Rizzoli.

"Dopo gli attacchi di Pecoraro sul caso Inter- del 2018 e la mancata espulsione di Pjanic, mi sono confrontato con Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di . 'L’audio di quell’episodio non è sparito (come racconta Pecoraro), ma non esiste per il semplice motivo che non era un caso da VAR'".