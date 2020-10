Valenciennes-Sochaux: Thioune morde Prior sulla guancia

L'episodio durante una rissa al termine della sfida di Ligue 2. L'accusa del presidente: "Il nostro portiere ha un morso sulla guancia".

Un episodio controverso verificatosi in Ligue 2 sta facendo discutere nelle ultime ore in e non solo. Ousseynou Thioune, centrocampista del Sochaux, avrebbe morso sulla guancia il portiere del Valenciennes Jerome Prior durante la partita giocata nella serata di sabato 17 ottobre.

A lanciare l’accusa è stato il presidente del Valenciennes, club della seconda divisione transalpina. Ai microfoni della ‘AFP’, Eddy Zdziech ha spiegato come il portiere della sua squadra avesse un morso sulla propria guancia.

“Jerome ha un morso davvero grande sulla sua guancia. Questo tipo di comportamento è terribile. Non può esistere su un campo da calcio. Difenderemo il nostro portiere”.

L’episodio si sarebbe verificato durante una rissa al termine della partita, terminata 0-0, ma con tante tensioni. Omar Daf, tecnico del Sochaux, ha affermato che Thioune è stato provocato.