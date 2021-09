Valencia-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Valencia ospita il Real Madrid nel posticipo del quinto turno della Liga: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

Sfida al vertice in Liga. Il programma del quinto turno del campionato spagnolo mette di fronte due delle tre capoliste: il Valencia e il Real Madrid, reduce dalla trasferta di San Siro contro l'Inter nella gara d'esordio del Gruppo D di Champions League.

Le due squadre sono imbattute dopo 360 minuti, con uno 'score' di tre vittorie e un pareggio.

Il Valencia ha battuto Getafe, Alaves e Osasuna - oltre al pari sul campo del Granada - con 9 reti all'attivo e solamente due subite. Al 'Mestalla' arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti, reduce dal 5-2 sul Celta Vigo. Le 'Merengues' hanno superato anche Betis e Alaves in questo avvio di stagione, con il mezzo passo falso proprio a Valencia contro il Levante.

Nella passata stagione, le due squadre hanno conquistato una vittoria a testa con il fattore casalingo a dominare nonostante l'assenza dei tifosi. Il Valencia si è imposto col risultato di 4-1 l'8 novembre 2020, nella gara d'andata, mentre un girone più tardi è stato il Real Madrid a portare a casa l'intera posta in palio con il 2-0 all'Estadio 'Alfredo Di Stefano' di Valdebebas.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Valencia-Real Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Valencia-Real Madrid si giocherà domenica 19 settembre 2021 all'Estadio de Mestalla di Valencia. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Il match tra Valencia e Real Madrid sarà visibile in diretta su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi smart come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

La diretta streaming di Valencia-Real Madrid sarà disponibile su dispositivi iOS e Android come smartphone e tablet attraverso l'applicazione di DAZN. In alternativa ci si potrà collegare da pc al sito ufficiale di DAZN ed accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Il Valencia si schiera con un 4-4-2 con Maxi Gomez e Guedes in avanti. In difesa spazio ad Alderete, arrivato in estate dall'Hertha Berlino, mentre sulla sinista c'è capitan Gaya.

Carlo Ancelotti prova a recupera Bale, assente a San Siro contro l'Inter, e si affida ancora una volta a Vinicius Junior, autore di quattro reti nelle ultime quattro sfide di campionato. Qualche problema anche a centrocampo con le assenze di Kroos e Ceballos.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Gabriel Paulista, Alderete, Gaya; Soler, Wass, Guillamon, Cheryshev; Guedes, Gomez. All. Bordalas

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti