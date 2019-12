Valencia-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Valencia sfida il Real Madrid capolista nella 17ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane cerca il sorpasso sui rivali del prima del Clasico che si giocherà il 18 dicembre, e sfida in trasferta il di Albert Celades nella 17ª giornata della . I

Blancos sono al momento secondi con 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i Pipistrelli si trovano all'8° posto a quota 26, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 168 precedenti nel massimo campionato spagnolo, le Merengues conducono sul piano statistico con 87 vittorie, contro le 45 del Valencia e i 36 pareggi. I padroni di casa hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, il Real Madrid invece è reduce da 4 successi consecutivi in campionato.

Dani Parejo e Maxi Gómez sono i migliori marcatori dei Pipistrelli con 6 reti ciascuno, mentre Karim Benzema è il bomber del Real Madrid con 11 goal ma nell'ultima giornata è stato superato in vetta alla classifica dei marcatori da Lionel Messi. In questa pagina tutte le informazioni su Valencia-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VALENCIA-REAL MADRID

Valencia-Real Madrid si disputerà la sera di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Mestalla di Valencia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor José Maria Sánchez Martínez, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 169° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Valencia-Real Madrid. Quest'ultima sarà visibile per gli abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli utenti DAZN potranno seguire la partita Valencia-Real Madrid in diretta streaming anche sui loro dispositivi mobili, come tablet e smartphone, e su pc o notebook, per un totale di 6 dispositvi e di 2 in contemporanea. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Celades schiererà il Valencia con un 4-3-3 speculare a quello dei Blancos. Fra i pali ci sarà Jaume, in difesa ballottaggio a sinistra fra Gayá e Jaume Costa, con Wass a destra e Garay e Gabriel Paulista a comporre la coppia centrale difensiva. Centrocampo praticamente scolpito con Soler e Dani Parejo mezzali e Coquelin nel ruolo di playmaker. Davanti Rodrigo punta centrale nel tridente con Ferrán Torres e Manu Vallejo. Indisponibili fra gli altri per infortunio l'italiano Piccini e gli attaccanti Kevin Gameiro e Maxi Gómez.

Zidane potrebbe rilanciare a sinistra nella difesa a quattro Nacho Fernández al posto dello squalificato Mendy, mentre a destra ci sarà Carvajal e Varane e capitan Sergio Ramos saranno i due centrali. A centrocampo Modric partirà dal 1' come mezzala destra, con Kroos playmaker al posto di Casemiro, che partirà dalla panchina, e Valverde mezzala sinistra. Nel tridente d'attacco ballottaggio a destra fra il baby talento Rodrygo e Isco, con Benzema centravanti e Bale che superati i problemi fisici tornerà titolare a sinistra.

VALENCIA (4-3-3): Jaume; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Soler, Coquelin, Parejo; Ferrán Torres, Rodrigo, Manu Vallejo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho Fernández; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Bale.