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LaLiga
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Valencia-Real Madrid, anteprima di LaLiga: Il Real Madrid in forma mette alla prova il Valencia in ripresa

Valencia vs Real Madrid
LaLiga
Valencia
Real Madrid

Forte di un’irresistibile serie di sette vittorie consecutive in tutte le competizioni, dopo aver espugnato Atene in settimana, il Real Madrid di José Mourinho arriva a Valencia per aumentare la pressione nella corsa al titolo. Ad attenderlo c’è un Valencia temprato dalle battaglie e desideroso di sfruttare il successo per 1-0 nel derby sul campo dell’Elche.

Valencia-Real Madrid: i dettagli della partita

crest
LaLiga - Game Week 12
Estadio Mestalla

La macchina della capitale sfida l’ostilità del territorio valenciano

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

Poche sfide nel calcio spagnolo concentrano la tensione, la rivalità emotiva e l’asprezza tattica delle trasferte del Real Madrid al Mestalla. Gli uomini di José Mourinho arrivano nella Comunità Valenciana come una macchina da guerra ben oliata. Dopo aver riaperto la corsa al titolo battendo il Barcellona al Camp Nou e travolto il Racing Santander 3–0, mercoledì il Madrid ha superato una difficile trasferta di Champions League in Grecia, battendo l’AEK Athens 3–2 e ottenendo la settima vittoria consecutiva.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Eppure il Valencia di Javier Aguirre vedrà nella sfida di sabato sera l’occasione decisiva per sorprendere gli avversari e dare una svolta alla stagione. Dopo un autunno difficile trascorso nei pressi della zona retrocessione, la sofferta vittoria esterna per 1–0 contro l’Elche di domenica ha dato una fondamentale iniezione di fiducia a una squadra che spesso riserva le sue prestazioni più combattive ai colossi della capitale.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Valencia - Real Madrid

4-4-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluC. TarregaC. TarregaJ. GayaJ. Gayateam-logoA. MartinezA. MayolA. MayolL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezP. MaffeoP. MaffeoA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
Valencia

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • J. Aguirre
  • J. Mourinho

Stato di forma

VAL

VAL - Forma

RSO
S2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
VIL
S1-2
ELC
V0-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
AEK
V2-3
Gol segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

ValenciaPareggioReal Madrid
1
1
3
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
1110014612+3430
V
S
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
S
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
V
D
S
V
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
S
V
V
V
V
6
SivigliaSivigliaSEV
115241719-217
S
V
S
D
S
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
S
D
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
S
D
S
D
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
S
V
D
S
V
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
S
D
V
D
V
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
S
D
S
S
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
S
D
D
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
S
D
S
V
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
S
S
D
S
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
S
S
V
S
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
S
V
S
D
S
17
ElcheElcheELC
112451418-410
S
V
D
D
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
S
S
V
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
V
S
D
D
S
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
S
D
S
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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