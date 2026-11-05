Valencia-Real Madrid, anteprima di LaLiga: Il Real Madrid in forma mette alla prova il Valencia in ripresa

Valencia-Real Madrid: i dettagli della partita

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

La macchina della capitale sfida l’ostilità del territorio valenciano

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Poche sfide nel calcio spagnolo concentrano la tensione, la rivalità emotiva e l’asprezza tattica delle trasferte del Real Madrid al Mestalla. Gli uomini di José Mourinho arrivano nella Comunità Valenciana come una macchina da guerra ben oliata. Dopo aver riaperto la corsa al titolo battendo il Barcellona al Camp Nou e travolto il Racing Santander 3–0, mercoledì il Madrid ha superato una difficile trasferta di Champions League in Grecia, battendo l’AEK Athens 3–2 e ottenendo la settima vittoria consecutiva.

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Eppure il Valencia di Javier Aguirre vedrà nella sfida di sabato sera l’occasione decisiva per sorprendere gli avversari e dare una svolta alla stagione. Dopo un autunno difficile trascorso nei pressi della zona retrocessione, la sofferta vittoria esterna per 1–0 contro l’Elche di domenica ha dato una fondamentale iniezione di fiducia a una squadra che spesso riserva le sue prestazioni più combattive ai colossi della capitale.

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