Come vedere Valencia-Osasuna con una VPN
Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
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- Scegli una VPN affidabile. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Collegati al server. Attiva la VPN e collegati al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Vai sull'emittente ufficiale. Visita il sito web o apri l'app ufficiale per lo streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l'emittente ufficiale o accedi al tuo account per avere accesso completo e goderti la partita!
DAZN
✅ Trasmette l'intero campionato spagnolo in diretta streaming e on-demand, garantendo l'accesso a ogni singolo incontro, inclusi tutti i grandi Clásicos.
✅ Non sei obbligato a pagare l'abbonamento completo con la Serie A; con il pacchetto "DAZN Goal" hai un punto di ingresso economico pensato apposta per il calcio internazionale.
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Mediaset
✅ Grazie all'accordo con DAZN, Mediaset trasmette sei super sfide in co-esclusiva a stagione (solitamente gli incroci di cartello tra Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid).
✅ Per guardare queste partite non serve né parabola né pay-TV; basta sintonizzarsi sui normali canali televisivi in chiaro del digitale terrestre.
✅ Se non sei a casa, i match trasmessi in chiaro da Mediaset possono essere visti gratuitamente dal telefono o dal computer attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity.
Presentazione della partita
Il Valencia ospita l'Osasuna allo stadio Mestalla in una sfida della Liga tra una squadra nella metà bassa della classifica e un'altra poco più in alto.
Il Valencia di Javier Aguirre è 17° e deve dare maggiore continuità ai risultati recenti. Nell'ultima partita di campionato ha battuto il Rayo Vallecano 1-0 e ha vinto tre delle ultime cinque gare in tutte le competizioni.
In questa serie rientra il 6-0 sul Tavernes de la Valldigna in Coppa del Re. La sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid, arrivata a inizio novembre, mostra però quanto sia stato altalenante il rendimento della squadra.
L'Osasuna di Jagoba Arrasate arriva alla sfida da 13° in classifica, dopo la vittoria per 1-0 sul Malaga del 22 novembre. È stato il primo successo in una serie di partite che aveva portato anche le sconfitte contro Deportivo de A Coruna e Siviglia.
Arrasate dovrà inoltre fare a meno del difensore Alejandro Catena, squalificato. Di seguito sono elencate diverse altre assenze per entrambe le squadre.
Il Valencia ha vinto 1-0 l'ultimo confronto, disputato al Mestalla a marzo: l'Osasuna sa dunque cosa aspettarsi a Valencia.
Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio, il canale TV e come seguire la diretta streaming.
Di seguito trovi i canali TV e le opzioni per seguire Valencia-Osasuna in streaming, così da scegliere come guardare la partita in diretta.