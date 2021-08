Valencia-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole di prestigio tra Valencia e Milan: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

VALENCIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valencia-Milan

Valencia-Milan Data: 4 agosto 2021

4 agosto 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Quarta amichevole estiva per il Milan che, dopo aver sfidato Pro Sesto, Modena e Nizza, alza il livello della competizione contro il Valencia, per di più nel fortino del 'Mestalla'.

Match valevole per la 49esima edizione del Trofeo Naranja, la cui ultima edizione è stata disputata nel 2019: allora vinse l'Inter di Antonio Conte ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1.

Per il Milan si tratta della seconda partecipazione a questo torneo: la prima risale al 2014 e vide la sconfitta dei rossoneri per 2-1, con il momentaneo pari siglato da Honda tra le reti avversarie di Alcacer e Rodrigo.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Valencia-Milan: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VALENCIA-MILAN

Valencia-Milan si disputerà mercoledì 4 agosto 2021 nello scenario dello stadio 'Mestalla' di Valencia: saranno ammessi soltanto 3mila tifosi sugli spalti. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

Il match tra Valencia e Milan sarà visibile in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La diretta streaming di Valencia-Milan sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky grazie all'applicazione di Sky Go, servizio fruibile su pc, smartphone e tablet su sistemi operativi iOS e Android.

L'alternativa è NOW, piattaforma online che permette di assistere alla programmazione di Sky dopo aver aderito ad una delle offerte proposte.

VALENCIA (3-5-2): Rivero; Joseda, Paulista, Diakhaby; Gayà, Guillamón, Guerra, Jason, Guedes; Cheryshev, Maxi Gómez. All. Bordalas

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Leão. All. Pioli