Valencia, Marcelino si lamenta: "Giochiamo sempre di pomeriggio, di sera la palla è più veloce"

Lo 0-0 casalingo contro l'Espanyol non ha permesso al Valencia di poter migliorare la propria posizione in classifica. La squadra del Mestalla attualmente si trova al nono posto a quota 32 punti, -5 da quarto posto occupato dal Siviglia.

Il tecnico Marcelino, dopo l'ennesimo risultato non soddisfacente, se l'è presa con la Lega, colpevole secondo il suo punto di vista di aver fatto giocare ai suoi ragazzi ben 10 partite alle ore 16.15.

Un orario al quale il pallone viaggia in maniera più lenta ed è quindi più difficile arrivare in area avversaria.

"Su 24 partite ne abbiamo giocate ben 10 alle ore 16.15. Non abbiamo invece mai giocato dei match di sera, quando la palla va più veloce. Ho la sensazione che di pomeriggio il campo sia più lento. Non vuole essere una scusa, alla fine il campo è lo stesso anche per gli avversari".