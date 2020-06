Valencia-Levante dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Valencia ospita il Levante nel Derby della 28ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Albert Celades sfida il di Paco López nel Derby di , valido per la 28ª giornata della . I Pipistrelli si trovano al 7° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, e hanno 3 lunghezze di ritardo dalla zona , mentre le Rane occupano la 12ª posizione a pari merito con il Betis a quota 33 punti, con un cammino di 10 vittorie, 3 pareggi e 14 k.o.

Nei 27 precedenti fra le due squadre nella Liga, il Valencia conduce con 13 successi, 7 pareggi e 7 affermazioni dei Granotes. In particolare il Levante ha vinto soltanto uno degli ultimi 8 derby nella Liga contro il Valencia, rimediando per il resto 2 pareggi e 5 sconfitte con almeno 3 goal al passivo.

Il Levante ha perso tutte le ultime 5 gare in trasferta in campionato e non arriva a 6 k.o. di fila in campionato dal febbraio 2016. Il Valencia, dal canto suo, ha vinto soltanto una delle ultime 5 gare nella Liga, rimediando per il resto 2 pareggi e 2 sconfitte.

Maxi Gómez e Dani Parejo sono i migliori marcatori del Valencia in campionato con 8 reti realizzate ciascuno. Lo spagnolo, andando a segno anche nel Derby, eguaglierebbe il suo primato di 9 reti stabilito nella passata stagione. L'attaccante dei Pipistrelli, Kevin Gameiro, ha inoltre nel Levante la sua vittima preferita, avendo segnato 6 goal in carriera ai Granotes, più che contro ogni altra avversaria.

Roger Martì è invece il bomber del Levante nel torneo con 11 centri stagionali. Il Valencia è l'unica squadra della Liga contro cui ha segnato più di una doppietta: la prima è arrivata infatti nel settembre 2018, la seconda nel dicembre 2019. In questa pagina tutte le informazioni su Valencia-Levante: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VALENCIA-LEVANTE

Valencia-Levante si disputerà la sera di venerdì 12 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Mestalla di Valencia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Javier Alberola Rojas, è in programma per le ore 22.00. Sarà il 28° derby di Valencia fra le due squadre nella Liga.

Il Derby Valencia-Levante sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che possiede i diritti di tutte le partite della Liga. I clienti potranno vedere la gara anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca della sfida sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità, se lo preferiranno, di vedere il Derby Valencia-Levante in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece la procedura è un po' più lunga. Occorre infatti scaricare la app per sistemi iOS e Android, scaricarla e successivamente avviarla, quindi selezionare il match che ci interessa dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Celades dovrebbe proporre in attacco il tandem composto da Gameiro e Rodrigo. A centrocampo, in mezzo Dani Parejo nel ruolo di playmaker e il francese Coquelin al suo fianco. Sulle due fasce Soler a destra e Guedes a sinistra. Dubbi in difesa. A destra è aperto il ballottaggio fra Florenzi e Wass, così come in mezzo fra Guillamón e Gabriel Paulista, quest'ultimo non al meglio per un affaticamento muscolare. Out gli infortunati Piccini e Garay, davanti al portiere Cillessen dovrebbero essere invece sicuri del posto dal 1' Gayá a sinistra e Diakhaby al centro della retroguardia dei Pipistrelli.

Paco López potrebbe schierare il Levante a specchio rispetto al Valencia. Fra i pali Aitor Fernández, in difesa Miramón e Toño García come terzini, con Bruno González e Sergio Postigo a comporre la coppia centrale. Tutto apparentemente definito anche in mediana, con Vukcevic e Radoja interni e Campaña e Bardhi sulle due fasce. Il tandem d'attacco, infine, sarà composto dal bomber Roger Martí e da José Luís Morales. Unico indisponibile il terzino Iván López, operato al ginocchio.

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Florenzi, Diakhaby, Guillamón, Gayá; Soler, Coquelin, Dani Parejo, Guedes; Gameiro, Rodrigo.

LEVANTE (4-4-2): Aitor Fernández; Miramón, Bruno González, Sergio Postigo, Toño García; Campaña, Vukcevic, Radoja, Bardhi; Roger Martí, Morales.