Valencia-Inter 6-7 d.c.r: ennesima vittoria ai rigori per i nerazzurri

Gara deludente quella tra Valencia e Inter, poche emozioni e pareggio nerazzurro dagli undici metri con Politano. Dagli undici metri il successo.

In attesa di vedere in campo Lukaku e l'intera formazione titolare, in attesa delle gare ufficiali, nell'ultima amichevole pre-stagionale l' ottiene l'ennesimo successo ai rigori, stavolta contro il , quarto nella scorsa e deciso a stupire ancora una volta nell'imminente campionato spagnolo al via nelle prossime settimane.

Con Lautaro Martinez e Politano in avanti, l'Inter non ha creato molte occasioni pericolose, convincendo solo a sprazzi e senza una vera continuità. Una squadra in costruzione quella vista contro il Valencia, con la maggior parte dei titolari ma non ancora al meglio.

Goal del vantaggio di casa Valencia che arriva al minuto 38, con Guedes abile a mettere in mezzo per Soler, altrettanto bravo nel colpire di testa in tuffo tra i difensori nerazzurri senza così lasciare scampo all'incolpevole Handanovic.

Una gara senza grandi emozioni quella tra Valencia e Inter, dominata dagli errori e dalle poche conclusioni verso le porte avversarie. Il pari nerazzurro è arrivato di fatto alla prima vera sortita offensiva del match per i meneghini, con Esposito atterrato da Cherychev.

Nuove sensazioni positive per Esposito, entrato nella ripresa, subito pericoloso e continuamente in movimento per cercare di mettere in mostra. Dal dischetto Politano ha salvato l'Inter da una sconfitta al termine di una prestazione oggettivamente abbastanza scialba. Nessuna testa fasciata però: si farà sul serio solamente da fine agosto.

Pari nei tempi regolamentari e lotteria dei rigori che sorride per la terza gara consecutiva all'Inter: tiro alto di Garay e Bastoni decisivo.

IL TABELLINO

VALENCIA-INTER 6-7 dcr

MARCATORI: 38' Soler (V), 81' rig. Politano (I)

VALENCIA (4-4-2): Domenech (45' Cillessen); Wass, Garay, Coquelin, Gaya; Soler (65' Maxi Gomez), Parejo, Gabriel, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All. Marcelino

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio (83' Dimarco), De Vrij, Skriniar (83' Bastoni); Candreva (70' Asamoah), Barella (70' Gagliardini), Brozovic (70' Vecino), Sensi, Dalbert; Politano (83' Longo), Lautaro (70' Esposito).