Valencia-Girona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Valencia di Gattuso riceve il Girona al debutto in Liga: dove vedere la partita in tv e streaming e gli aggiornamenti sulle formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

VALENCIA-GIRONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valencia-Girona

Valencia-Girona Data: 14 agosto 2022

14 agosto 2022 Orario: 19.30

19.30 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Nel fine settimana torna la Liga, proponendo Valencia-Girona come una delle partite più interessanti del primo turno.

Segui Valencia-Girona solo su DAZN. Attiva ora

Nel Valencia debutta Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. Quella che sta per iniziare deve essere l’annata del riscatto per il tecnico, dopo il beffardo quito posto ottenuto due stagioni fa sulla panchina del Napoli e l’esperienza alla Fiorentina terminata nell’arco di pochi giorni.

Il Girona è reduce da un sesto posto nella regular season di Segunda Division. Ai playoff, invece, i ‘Blanquivermells’ hanno eliminato l’Eibar in semifinale per poi conquistare la promozione in Liga battendo in finale il Tenerife.

Al Valencia Gattuso ritrova Samu Castillejo, arrivato nel corso del mercato estivo e allenato al Milan nella stagione 2018/19. In quell’annata, chiusa dai rossoneri al quinto posto, il centrocampista collezionò tra tutte le competizioni 40 presenze e 4 goal.

Altre informazioni su Valencia-Girona sono presenti in seguito: dagli aggiornamenti sulle formazioni a dive vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO VALENCIA-GIRONA

La partita tra Valencia e Girona verrà giocata domenica 14 agosto 2022, alle ore 19.30 allo Estadio de Mestalla.

DOVE VEDERE VALENCIA-GIRONA IN TV

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga, a trasmettere il match. La piattaforma è fruibile collegando al proprio televisore console come Xbox e PlayStation, oppure dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Avendo una moderna smart tv, basterà accedere all’apposita app.

VALENCIA-GIRONA IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla diretta televisiva, DAZN è visibile anche in streaming su pc, notebook, smartphone e tablet: nei primi due casi accedendo al sito ufficiale della piattaforma, mentre negli altri due scaricando l’app.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL potrete seguire Valencia-Girona: basterà accedere al nostro portale e cliccare sulla diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-GIRONA

Per la ‘prima’ del suo Valencia, Gattuso schiera un 4-2-3-1 con Mamardashvili tra i pali e una difesa con Gabriel Paulista e Comert centrali mentre Correia e Gaya nel ruolo di terzini. Guillamon e Musah costituiscono la diga di centrocampo, con Castillejo, Soler e Lino alle spalle di Hugo Duro.

Michel risponde con il 3-5-2, posizionando Bueno, Bernardo e Juanpe davanti a Carlos. Mediana con Martin, Lozano e Garcia, coadiuvato sulle fasce da Martinez e Fernandez. In avanti spazio al tandem formato da Baena e Stuani.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Gabriel Paulista, Comert, Gaya; Guillamon, Musah; Castillejo, Soler, Lino; Hugo Duro. All. Gattuso

GIRONA (3-5-2): Carlos; Bueno, Bernardo, Juanpe; Martinez, Martin, Lozano, Garcia, Fernandez; Baena, Stuani. All. Michel