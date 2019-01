Valencia, che guerra contro il Getafe: Garay in ospedale, Gabriel chiude sanguinante

Il Valencia ha battuto 3-1 il Getafe nei quarti di finale di Copa del Rey, ma ha chiuso il match a pezzi: Garay in ospedale, 5 punti per Gabriel.

Una semifinale conquistata tra tantissime emozioni, con due goal nel finale. Dal rischio di subire il 2-2 dell Getafe che avrebbe definitivamente chiuso i giochi al 3-1, in 7 minuti di recupero. Due goal di Rodrigo in 90 secondi hanno portato il Valencia in semifinale di Coppa del Re, ma a prezzo casissimo per la tenuta fisica dei suoi giocatori.

In campo il Valencia ha lasciato davvero di tutto, soprattutto Gabriel Paulista e Ezequiel Garay. I due centrali difensivi hanno chiuso il match rispettivamente con cinque punti per un taglio sull'arcata sopraccigliare e con un trauma cranico.

Per l'ex Arsenal sono bastate le cure nel post-partita, mentre l'ex Benfica e Zenit è stato trasportato in ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione.

Gli infortuni sono stati conseguenza di una testata proprio tra i due compagni di squadra nei concitati minuti finali del match. I due centrali sono anche rimasti in campo fino al triplice fischio finale, arrivato al centesimo minuto di gioco.

Anche Cristiano Piccini ha terminato la partita in anticipo, uscito al 71' a causa di un problema all'anca. Una sorta di bollettino di guerra per una partita vinta nella maniera più incredibile possibile.