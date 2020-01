Valencia-Barcellona, duro scontro tra le tifoserie prima del match

Prima della partita di Liga tra Barcellona e Valencia, due gruppi estremi delle tifoserie hanno dato vita ad un durissimo scontro fuori dal Mestalla.

In campo il è andato in contro ad una sorprendente sconfitta per 2-0, con il primo ko di Setien alla guida dei catalani, ma una brutta notizia arriva soprattutto dal pre-partita contro il , in occasione del 21° turno di .

ULTIMA HORA

Altercados en Mestalla con radicales del FC Barcelona. La policía ha tenido que intervenir. pic.twitter.com/UW1nlrSn5b — RadioEsport Valencia (@Radioesport914) January 25, 2020

🎥 Vergonzoso, llegan imágenes de otra pelea entre ultras del y el en Barcelona pic.twitter.com/lEF3BsJxmO — Diario AS (@diarioas) January 25, 2020

Come si vede dal video, infatti, le due tifoserie sono entrate in contatto all'esterno dello stadio Mestalla. I due gruppi di ultras hanno dato vita ad un durissimo scontro, fatto di scontri fisici (sono volati calci e pugni) e di fumogeni, che hanno gettato nella nebbia quella zona di Valencia.

Per fermare lo scontro è dovuta intervenire la polizia, che non ha certo impiegato poco tempo per sedare quella che potremmo chiamare quasi guerriglia.

Ma in Liga non è stata oggi l'unica partita caratterizzata da scontri tra tifosi: come si vede dal video di 'AS' anche la sfida tra Espanyol e ha visto lo scontro tra le due tifoserie, fuori dallo stadio Cornellà-El Prat.