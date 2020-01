Valencia-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Valencia sfida il Barcellona nella 21ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Quique Setién prosegue il suo duello serrato con i rivali del in vetta alla classifica della e sfida in trasferta il di Alberto Celades nella 21ª giornata della Liga.

I catalani sono appaiati ai Blancos in vetta alla graduatoria con 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, mentre i Pipistrelli lottano per un piazzamento europeo e si trovano attualmente al 6° posto assieme alla con 31 punti e un cammino di 8 successi, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 169 precedenti fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo, il Barcellona è in netto vantaggio con 83 vittorie, 44 pareggi e 42 affermazioni del Valencia. I Blanquinegres non vincono da 7 gare di campionato contro i blaugrana, con 4 sconfitte e 3 pareggi. L'ultimo successo risale all'aprile 2016, con un 1-2 al Camp Nou propiziato da un autogoal di Rakitic e da una rete di Santi Mina.

Considerando tuttavia tutte le competizioni, proprio un successo sul Barcellona, allora guidato da Ernesto Valverde, ha permesso lo scorso maggio ai Pipistrelli di conquistare la imponendosi 2-1.

I catalani vengono da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 partite della Liga, il Valencia invece ha collezionato 2 pareggi, una vittoria interna sull' e una pesante sconfitta esterna contro il Maiorca nelle ultime 4 giornate. I 50 goal finora realizzati dai blaugrana in campionato, rappresentano il dato più basso dalla stagione 2009/10.

Lionel Messi (24 goal e 10 assist contro i Blanquinegres in carriera in campionato) con 14 reti segnate è il capocannoniere del Barcellona e dell'intera Liga, mentre Maxi Gómez, che contro i catalani nel torneo ha contribuito a realizzare 4 goal (3 reti e un assist in 5 gare) è il miglior marcatore del Valencia con 7 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Valencia-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VALENCIA-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valencia-Barcellona

Valencia-Barcellona Data: 25 gennaio 2020

25 gennaio 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO VALENCIA-BARCELLONA

Valencia-Barcellona si disputerà il pomeriggio di sabato 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mestalla di Valencia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Jesús Gil Manzano, è in programma per le ore 16.00. Sarà il 170° confronto nella Liga fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Valencia-Barcellona. Quest'ultima sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN avranno anche l'opportunità di vedere Valencia-Barcellona in diretta streaming sul loro personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, o su dispositivi mobili come il proprio smartphone o tablet, scaricando in questo caso l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Celades dovrebbe puntare a livello tattico sul 4-4-2. Saranno diverse le assenze pesanti per i Pipistrelli: a centrocampo non ci sarà per squalifica il giocatore più rappresentativo, Dani Parejo, mentre mancheranno per infortunio i vari Piccini, Cheryshev, Guedes e Manu Vallejo. L'unico vero dubbio è in attacco, dove Maxi Gómez e Rodrigo, recuperato dopo l'infortunio, si contendono una maglia accanto a Gameiro, con il primo favorito. In mediana gli interni saranno Coquelin e Kondogbia, mentre Ferrán Torres e Carlos Soler presidieranno le due facse. In difesa, davanti al portiere Jaume, la coppia centrale sarà formata da Garay e Gabriel Paulista, con Wass e Gayá ad agire da terzini.

Quique Setién si affiderà nuovamente al gioiellino Ansu Fati per rimpiazzare l'infortunato Luis Suárez. Il classe 2002 giocherà da esterno offensivo destro, con Messi nel ruolo di 'falso nueve' e Griezmann esterno alto a sinistra. In mediana ballottaggio per il ruolo di mezzala destra fra Arturo Vidal e il recuperato Arthur, con Busquets in regia e Frenkie De Jong, nuovamente a disposizione dopo il turno di squalifica, mezzala sinistra. In difesa a destra Sergi Roberto dovrebbe spuntarla su Semedo, così come al centro Umtiti su Lenglet. Piqué e Jordi Alba completeranno il reparto, mentre in porta ci sarà Ter Stegen. Indisponibili per infortunio anche Dembelé e Neto, mentre il giovane Riqui Puig è stato fermato dall'influenza.

VALENCIA (4-4-2): Jaume; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Ferrán Torres, Coquelin, Kondogbia, C. Soler; Gameiro, Maxi Gómez.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Ar. Vidal, Busquets, F. De Jong; Ansu Fati, Messi, Griezmann.