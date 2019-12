Valencia avversaria dell’Atalanta in Champions: formazione, stelle, stadio

L’Atalanta sarà chiamata ad affrontare il Valencia di Albert Celades negli ottavi di finale di Champions League.

Sarà il l’avversario dell’ negli ottavi di finale di . Un avversario certamente ostico quello che gli orobici saranno chiamati ad affrontare e che è abituato ai più importanti panorami calcistici europei, l’urna di Nyon è stata però tutto sommato benevola con gli uomini di Gasperini, visto che sono stati evitati possibili scogli quali , , e .

Quella del Valencia è stata sin qui una stagione altalenante. La squadra guidata da Albert Celades, tecnico che ad inizio settembre è subentrato a Marcelino, condivide al momento con l’ Bilbao un settimo posto in campionato che è figlio di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, che sono valsi 27 punti in 17 uscite. Nonostante un andamento non lineare, i Blanquinegres sono comunque ancora totalmente in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, visto che le lunghezze di distacco dal quarto sono appena 3.

Consistente è stato invece sin qui il cammino in Champions, visto che il Valencia è riuscito ad imporsi come primo in un Gruppo H che era considerato tra i più equilibrati in assoluto e che comprendeva anche rivali di spessore come (secondo a pari punti), e .

Gli iberici hanno staccato il pass per gli ottavi in virtù di tre vittorie (decisiva per la qualificazione l’ultima sul campo dell’Ajax), due pareggi ed una sola sconfitta.

COME GIOCA IL VALENCIA: FORMAZIONE-TIPO

Sono due i moduli maggiormente utilizzati nel corso di questa stagione: il 4-4-2 con il quale era stato pensato da Marcelino e che poi è stato ripreso da Albert Celades ed il 4-3-3.

La linea difensiva davanti al portiere Cillessen è praticamente scolpita ed è generalmente composta da destra a sinistra da Wass, Garay, Gabriel Paulista e dal gioiello José Gayà.

A centrocampo, Ferran Torres e Gonçalo Guedes (attualmente ai box per un problema ad una caviglia) sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre il capitano Dani Parejo e Coquelin formano la cerniera di mediana con Kondogbia primissima alternativa. Altro elemento di spicco che agisce soprattutto sugli esterni, ma che può giostrare anche da terzo in una linea a tre, è Carlos Soler, talento che, frenato da alcuni problemi fisici ad inizio stagione, è tornato a garantire duttilità e qualità ed è destinato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante.

In attacco, Rodrigo è l’elemento imprescindibile che in estate ha tanto fatto parlare di se anche in sede di calciomercato, mentre al suo fianco si alternano l’esperto Gameiro (annata sin qui costellata da alcuni problemi muscolari la sua) ed il giovane Maxi Gomez.

LE STELLE

Il Valencia più contare su elementi di ottimo spessore in tutte le zone del campo. In difesa il terzino sinistro José Gayà è considerato una delle stelle emergenti del calcio iberico e non è un caso che già da tempo sia entrato nel giro nella Nazionale maggiore.

A centrocampo, Parejo è l’uomo che garantisce ordine ed esperienza, mentre Gonçalo Guedes e Carlos Soler sono considerati i gioielli destinati presto a compiere l’ultimo decisivo salto di qualità.

In attacco è Rodrigo la stella di primissima grandezza. Giocatore già dalla valutazione altissima, nel corso dei mesi scorsi è stato accostato a diverse big del calcio europeo, su tutte. Tra le sue doti migliori ci sono la duttilità, la velocità ed il fiuto per il goal.

LO STADIO

Il Valencia gioca le sue gare interne in uno degli impianti più famosi d’Europa: il Mestalla. Considerato lo stadio più antico di (è stato edificato nel 1923), può ospitare circa 50mila spettatori.

Stadio tra i più caldi in assoluto, nel corso della sua lunga storia è anche stato una delle sedi del Campionato del Mondo del 1982.