Il Valencia di Gattuso sfida l'Atletico Madrid di Simeone nella Liga: tutto sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Una vittoria e una sconfitta per ora il bilancio di Gennaro Gattuso alla guida del Valencia: il tecnico italiano ha battuto 1-0 il Girona alla prima e perso con l'Athletic alla seconda.

Ora per Ringhio arriva un altro grande test: la sfida contro Diego Simeone, avversario in campo e ora anche in panchina. Al Mestalla c'è l'Atletico Madrid.

Anche gli uomini del Cholo sono partiti a singhiozzo con una vittoria ed una sconfitta e ora cercano di riprendersi in una sfida tra squadre ambiziose.

Quello che dovete sapere su Valencia-Atletico Madrid è in questa pagina: dalle formazioni a come vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO VALENCIA-ATLETICO MADRID

La partita tra Valencia e Atletico Madrid si giocherà al Mestalla lunedì 29 agosto 2022, calcio d'inizio alle ore 22:00 per il match valido per la 3a giornata della Liga.

DOVE VEDERE VALENCIA-ATLETICO MADRID IN TV

La partita sarà visibile in tv su DAZN, che detiene i diritti della Liga. Si può scaricare l'app su smart tv oppure su dispositivi come Xbox e PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

VALENCIA-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

Il match è visibile in live streaming sempre grazie a DAZN accedendo al sito su pc e notebook, oppure scaricando l'app su smartphone e tablet. Disponibile gratuitamente in tutti gli store online.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-ATLETICO MADRID

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Gabriel, Vazquez; Guillamon, Musah; Castillejo, Soler, Lino; Hugo Duro. All. Gattuso

ATLETICO (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Reinildo; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Morata, Joao Felix.