Valencia-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VALENCIA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valencia-Atletico Madrid

Valencia-Atletico Madrid Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 16.15

16.15 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

​C'è parecchio traffico ai piani alti della Liga: dell'ingorgo fa parte anche l'Atletico Madrid con i suoi 22 punti conquistati in undici partite, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta.

Gli uomini di Simeone dovranno affrontare una trasferta più che ostica nel tredicesimo turno: 'Colchoneros' di scena al 'Mestalla' contro il Valencia, parzialmente rigenerato dal 2-0 rifilato al Villarreal davanti al proprio pubblico nella giornata precedente.

Tre punti anche per l'Atletico che ha avuto la meglio sul Betis al 'Wanda Metropolitano' con un rotondo 3-0, dopo i due pareggi consecutivi con Real Sociedad e Levante che avevano parzialmente frenato Griezmann e compagni.

I biancorossi dovranno rispondere presenti dopo la delusione europea di Champions League: ko ad 'Anfield' contro il Liverpool e terzo posto nel girone, con la qualificazione agli ottavi che diventa gioco forza a forte rischio.

Tradizione positiva per i madrileni al 'Mestalla': il Valencia non batte l'Atletico nel proprio stadio in campionato addirittura dal 4 ottobre 2014, quando il risultato finale si assestò sul 3-1 in favore della squadra all'epoca allenata da Nuno Espirito Santo, proprio pochi giorni fa esonerato dal Tottenham per fare spazio ad Antonio Conte.

Con questa pagina rimarrete sempre informati su Valencia-Atletico Madrid: dagli aggiornamenti riguardanti le formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

ORARIO VALENCIA-ATLETICO MADRID

Valencia-Atletico Madrid è in programma alle ore 16.15 di domenica 7 novembre 2021, nello scenario dello stadio 'Mestalla' di Valencia. L'arbitro sarà il signor César Soto Grado.

La gara tra Valencia e Atletico Madrid sarà visibile su tutte le smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche attraverso Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box. La suddetta app è utilizzabile anche sulle console di gioco più conosciute: PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Sarà possibile guardare Valencia-Atletico Madrid in streaming tramite l'applicazione di DAZN, disponibile per smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; l'alternativa è l'utilizzo del pc da cui collegarsi al sito ufficiale: basterà inserire le proprie credenziali per accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato.

Bordalás con l'unica punta Guedes, supportata da un vasto parco trequartisti: Hélder Costa e Marcos André sugli esterni, Racic e Wass in posizione più centrale. Guillamón a fare da schermo davanti alla difesa guidata da capitan Gayà, titolarissimo sulla fascia sinistra. Cillessen tra i pali.

Simeone potrebbe lasciare in panchina Joao Felix per dare fiducia a Correa e Griezmann alle spalle di Suarez. De Paul in tandem con Koke in mediana, Trippier e Carrasco rispettivamente a destra e a sinistra. Savic, Gimenez ed Hermoso a protezione della porta di Oblak.

VALENCIA (4-1-4-1): Cillessen; Foulquier, Gabriel Paulista, Alderete, Gayà; Guillamón; Hélder Costa, Racic, Wass, Marcos André; Guedes. All. Bordalás

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, De Paul, Carrasco; Correa, Griezmann; Suarez. All. Simeone