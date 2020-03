Valencia-Atalanta, porte chiuse ma coi cori: tifosi fuori dal 'Mestalla' e altoparlanti

Le porte chiuse non hanno impedito ai tifosi del Valencia di fare sentire il proprio sostegno alla squadra: cori fuori dallo stadio e registrati.

Porte chiuse ma comunque tanto rumore a dove, durante la gara valida per il ritorno degli ottavi di contro l', i tifosi di casa hanno trovato il modo di farsi sentire.

Violando le regole imposte per l'emergenza coronavirus, infatti, migliaia di tifosi del Valencia si sono radunati fuori dallo stadio accogliendo la squadra all'arrivo al 'Mestalla', ma non solo.

Gli stessi tifosi sono rimasti assiepati all'esterno dell'impianto intonando i classici cori di sostegno per i propri idoli. Cori che si sentono distintamente all'interno dello stadio deserto.

Inoltre il Valencia si era organizzato per non fare sentire troppo sola la squadra diffondendo gli stessi cori del proprio pubblico tramite gli altoparlanti del 'Mestalla'. Porte chiuse ma non troppo, insomma.