Valencia-Atalanta, le formazioni ufficiali: si ferma Gollini, out Florenzi

Le formazioni ufficiali di Valencia-Atalanta: Gasperini perde Gollini per un problema al mignolo. Al suo posto Sportiello. Pasalic nel tridente.

Le formazioni ufficiali:

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayá; Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Ferran Torres; Rodrigo, Gameiro.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Ilicic.

E' una notte storica per l' che deve difendere il 4-1 dell'andata sul campo del per conquistare l'accesso ai quarti di . La gara si giocherà a porte chiuse causa emergenza coronavirus.

Gli spagnoli si schierano con il solito 4-4-2 adattando Coquelin da difensore centrale vista l'emergenza. A centrocampo Soler e Ferran Torres larghi, Kondogbia con Parejo in mezzo. Rodrigo e Gameiro coppia d'attacco. Panchina per Florenzi.

Problema dell'ultimo minuto per l'Atalanta, che perde Gollini per un infortunio al mignolo sinistro, come riporta 'Sky'. Non è andata bene la prova fatta nel pomeriggio: gioca Sportiello, il terzo portiere Rossi va in panchina. In difesa squalificato Toloi, c'è Caldara. Pasalic con Ilicic e Gomez nel tridente.