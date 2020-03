Valencia-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Valencia sfida l'Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini si gioca l'accesso ai quarti di finale di nel ritorno degli ottavi di finale contro il di Albert Celades. La Dea è in vantaggio in virtù del 4-1 dello Stadio Meazza nella partita di andata. I bergamaschi passeranno il turno in caso di vittoria, pareggio o sconfitta con non più di 2 reti di scarto.

La gara si disputerà al Mestalla a porte chiuse come misura di contenimento della diffusione del Coronavirus. Sarà il primo confronto assoluto al Mestalla fra Valencia e Atalanta, che in precedenza si sono affrontate in gare ufficiali soltanto nella sfida di Milano.

L'ultima gara casalinga in Champions League del Valencia contro una squadra italiana nella fase ad eliminazione diretta è stata quella con la nel settembre 2018, che vide una vittoria per 2-0 dei bianconeri. In tutto, in 17 confronti totali con squadre della penisola, il Valencia ha collezionato 9 sconfitte, 5 vittorie e 3 pareggi, mentre il bilancio delle 8 sfide interne vede 4 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio.

Delle 36 squadre che finora nella storia della Champions League hanno perso la gara di andata di un turno ad eliminazione diretta con 3 o più goal di scarto, soltanto 4 sono poi riuscite a qualificarsi. Due di queste, tuttavia, sono squadre spagnole: il Deportivo La Coruña contro il nel 2003/04 e il contro il nel 2016/17.

Il Valencia, inoltre, non vince da 9 partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League, avendo collezionato nel parziale 5 pareggi e 4 sconfitte, e non realizza tre goal in un match a eliminazione diretta dal successo per 3-0 contro il United nel maggio 2001.

Se dovesse centrare la qualificazione, l'Atalanta diventerebbe la prima squadra all’esordio in Champions League a raggiungere i Quarti di finale dai tempi del nel 2016/17 e la prima italiana a riuscirci dalla nella stagione 1999/00. La Dea, in 17 trasferte europee, ha collezionato finora 9 sconfitte, 5 pareggi e soltanto 3 vittorie. Tuttavia l'ultima di queste, con lo Donetsk.

Nel Valencia, il russo Cheryshev e Rodrigo sono i migliori marcatori nel torneo con 2 reti, mentre Hans Hateboer e Mario Pasalic, autori anch'essi di 2 goal, sono i giocatori più prolifici dei bergamaschi nella competizione. In questa pagina tutte le informazioni su Valencia-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VALENCIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valencia-Atalanta

Valencia-Atalanta Data: 10 marzo 2020

10 marzo 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, Canale 5

Sky, Canale 5 Streaming: Sky Go, Now Tv, Mediaset Play, sito Sportmediaset

ORARIO VALENCIA-ATALANTA

Valencia-Atalanta si disputerà la sera di martedì 10 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mestalla di Valencia a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal rumeno Ovidiu Hategan, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 2° confronto in Champions League fra le due squadre dopo la gara di andata.

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Valencia-Atalanta, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro in diretta tv da Mediaset su Canale 5, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Ci sono varie possibilità per seguire seguire Valencia-Atalanta in diretta . Gli abbonati Sky potranno farlo mediante Sky Go, per tutti gli altri la partita potrà essere vista in diretta streaming in chiaro attraverso Mediaset Play, disponibile anche sul decoder Sky Q. In entrambi i casi la gara sarà visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Valencia-Atalanta sarà infine visibile in diretta streaming sul sito di Sportmediaset.

Valencia chiamato alla rimonta, ma Celades dovrà far fronte ad una lunga lista di indisponibili. Fra i pali giocherà Cillessen, mentre è piena emergenza in difesa: oltre allo squalificato Gabriel Paulista, non ci saranno per infortunio Mangala, Garay, Piccini e Jaume Costa. Florenzi e Gayà dovrebbero disimpegnarsi come terzini, mentre al centro potrebbe essere abbassato il francese Coquelin in coppia con Diakhabi. Dubbi a centrocampo, dove, out Manu Vallejo, rischia l'esclusione Kondogbia a beneficio di Guedes, con Soler spostato nel ruolo di interno accanto a Dani Parejo e Ferran Torres ala destra. Davanti, k.o. Maxi Gómez, potrebbe rivedersi dal 1' Rodrigo in coppia con Gameiro.

Gasperini si affiderà al 3-4-1-2 e potrebbe optare per l'attacco leggero composto da Ilicic e dal 'Papu' Gómez. Se così fosse, Zapata e Muriel partirebbero dalla panchina. Alle loro spalle sulla trequarti dovrebbe giocare Pasalic. A centrocampo, Hateboer (favorito su Castagne) e Gosens saranno probabilmente i due esterni, con De Roon e Freuler in mezzo. Dietro, ancora k.o. Toloi, Djimsiti dovrebbe completare la linea a tre difensiva con Caldara e Palomino davanti al portiere Gollini.

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Florenzi, Coquelin, Diakhabi, Gayá; Ferran Torres, Soler, Dani Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, A. Gómez.