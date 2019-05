Valencia-Arsenal, pallonata alla giornalista a bordo campo

Monica Benavent colpita da una pallonata a bordo campo durante il collegamento prepartita di Valencia-Arsenal: e il video diventa subito virale.

Fuoriprogramma a margine di - , semifinale di ritorno di . La giornalista è impegnata nel collegamento prepartita, peccato che venga interrotta da una pallonata che la colpisce in piena testa.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il suo nome è Monica Benavent , inviata di GOL, la quale ricorderà a lungo la notte del 'Mestalla': durante il suo intervento a ridosso del fischio d'inizio, la cronista spagnola viene raggiunta dal pallone arrivato durante il riscaldamento delle due squadre.

Il tutto in rigorosa diretta, episodio questo che costringe lo studio ad interrompere il collegamento con la Benavent per poi riprenderlo pochi minuti dopo: per fortuna, la pallonata non ha causato conseguenze.

La giornalista iberica, ripresasi dall'inatteso imprevisto, ha ripreso il collegamento in modo brillante facendo finta che nulla fosse mai accaduto: quando si dice il bello della diretta.