Valencia-Arsenal dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv e diretta streaming

Dopo il 3-1 dell'andata Valencia e Arsenal tornano in campo nel ritorno della semifinale di Europa League: in palio la finalissima di Baku.

Non solo contro : anche in si rinnova la sfida tra e con il che ospita l' di Emery. Dopo il 3-1 di Londra servirà un'impresa agli uomini di Marcelino.

I Gunners inseguono una finale nella competizione che manca addirittura dal lontano 2000, quando vennero sconfitti ai calci di rigore dal dopo lo 0-0 dei 120 minuti. Discorso diverso invece per il Valencia, che ha già alzato questa coppa 15 anni fa sotto la guida di Rafa Benitez, nel 2-0 del 2004 contro il .

L'Arsenal era già stata inserita in estate tra le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europa League: dopo aver superato nel girone lo , il Vorskla e il Qarabag, ha avuto la meglio sul BATE Borisov e sul , prima della doppia vittoria contro il di Ancelotti.

Il Valencia ha invece affrontato la nel girone di , piazzandosi terzo alle spalle dei bianconeri e del : dopo la 'retrocessione' in Europa League ha superato negli scontri diretti , Krasnodar e .

In questa pagina tutte le informazioni su Valencia-Arsenal: dalle formazioni alle indicazioni su diretta tv e streaming.

VALENCIA-ARSENAL IN TV E STREAMING

PARTITA Valencia-Arsenal DATA 9 maggio 2019, 21.00 DOVE Mestalla, Valencia ARBITRO Danny Makkelie ( ) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO VALENCIA-ARSENAL

Il ritorno della semifinale di Europa League tra Valencia e Arsenal è fissata per giovedì 9 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21.00. Si gioca al Mestalla di Valencia. La finalissima è invece programmata per il 29 maggio a Baku.

La sfida tra Valencia e Arsenal andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti dell'Europa League: il match sarà trasmesso su Sky Sport, canale 253. Su Tv8 sarà invece possibile seguire entrambe le semifinali, quindi anche - Francoforte, tramite il programma 'Diretta Goal'.

Gli abbonati a Sky potranno seguire Valencia-Arsenal anche in diretta tramite l'applicazione SkyGo, scaricabile e utilizzabile su tutti i dispositivi come pc, tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà inoltre la diretta testuale della semifinale di ritorno di Europa League tra Valencia e Arsenal: il prepartita avrà inizio nella mattinata di giovedì 9 maggio con tutte le informazioni sulle scelte di Emery e Marcelino: poi il racconto del match con tutte le azioni salienti della sfida del Mestalla.

HIGHLIGHTS VALENCIA-ARSENAL

Gli highlights di Valencia-Arsenal saranno disponibili subito dopo il fischio finale sul sito di Sky: gli abbonati potranno inoltre rivedere tutte le principali azioni di gioco anche nei giorni successivi sempre sui canali Sky.

EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING SU SKY E TV8

Il Valencia deve fare ancora a meno degli infortunati Kondogbia e Cheryshev. Marcelino ripropone un quadrato 4-4-2 con Rodrigo e Santi Mina a guidare il reparto offensivo e i due esterni Carlos Soler e Guedes a supporto. Piccini, Garay (o Diakhaby), Paulista e Gaya a comporre il quartetto difensivo davanti a Neto.

Emery conferma la difesa a tre con Mustafi e Koscielny accanto al greco Sokratis, promossi anche i due esterni Maitland-Niles e Kolasinac. Ramsey è out per il resto della stagione: dentro Torreira o il giovane talento Guendouzi accanto a Xhaka a fare da schermo davanti alla difesa. Aubameyang verso la panchina, così come Ozil: davanti dovrebbe toccare a Mkhitaryan, Lacazette e Iwobi.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gaya; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Mkhitaryan; Lacazette, Iwobi.

ARBITRO VALENCIA-ARSENAL

L'arbitro designato per il ritorno della semifinale di Europa League tra Valencia e Arsenal è l'olandese Danny Makkelie: il 36enne ha diretto l'Arsenal in Champions League nella fase a gironi 2016/17, quando i Gunners vinsero 2-0 contro il con doppietta di Theo Walcott. In questa stagione ha diretto sei partite di Champions, tra cui il quarto di finale tra e Liverpool.