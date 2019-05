Valencia-Arsenal 2-4: Aubameyang e Lacazette portano i Gunners in finale

L'Arsenal vola in finale di Europa League grazie a una sontuosa prova di Lacazette e Aubameyang: al Valencia non basta la doppietta di Gameiro.

L' di Unai Emery elimina il di Marcelino García Toral dalla . Dopo il 3-1 dell'andata a favore dei Gunners, al Mestalla termina 4-2 per i londinesi. Doppia vittoria che li qualifica alla finale di Baku.

Deciso a ribaltare la sconfitta subita all'Emirates sette giorni fa, Marcelino si affida a un 4-4-2 molto offensivo, con la coppia Rodrigo-Gameiro in attacco, sorretta dal duo Wass-Guedes sulle fasce. Emery decide invece di puntare ancora sui gemelli del goal Aubameyang-Lacazette, con Ozil alle loro spalle.

A partire meglio è il Valencia, con Gaya e Guedes molto pericolosi già in avvio di gara. I Pipistrelli riescono poi a sbloccare la partita con una grande ripartenza di Rodrigo all'11. Saltata la difesa avversaria, lo spagnolo serve a Gameiro un pallone che deve solo essere spinto in rete.

Trovato il vantaggio, i padroni di casa non smettono però di macinare calcio, dimostrandosi molto più determinati e propositivi dell'Arsenal. Nel giro di pochi minuti la squadra di Emery rischia infatti di subire anche la rete del 2-0, se non fosse che per ben due volte Rodrigo si dimostra troppo impreciso quando si tratta di superare Cech.

E proprio dai piedi del portiere dei Gunners nasce l'azione che permette all'Arsenal di pareggiare. Su un lungo rinvio del proprio portiere, Lacazette è bravo a prolungare di testa per Aubameyang che senza pensarci troppo batte Neto al primo vero tiro in porta dei londinesi. Nel finale di primo tempo c'è poi spazio anche per un palo di Lacazette.

Nella ripresa bastano invece cinque minuti all'Arsenal per passare in vantaggio. Aubameyang lotta su un pallone che sembrava ormai perso, regalando poi a Torreira la possibilità di servire Lacazette a centro area. Il francese, con grande esperienza, riesce a difendere il pallone, battendo Neto con un potente tiro sul palo lontano.

2-1 Gunners ma partita tutt'altro che finita. È infatti ancora una volta Gameiro ad alimentare le speranze di qualificazione del Valencia, trovando la rete del pareggio che vale anche la doppietta personale. Entusiasmo spento però immediatamente dal solito Aubameyang. Il gabonese decide infatti di risolvere la partita segnando altri due goal che gli permettono così di collezionare la prima tripletta con la maglia dell'Arsenal.

Grazie a una sontuosa prova del proprio duo d'attacco, l'Arsenal riesce così a superare il Valencia anche al Mestalla, volando in finale di Europa League. La gara di Baku, in programma il prossimo 29 maggio, sarà la settima finale europea per i Gunners.

I GOAL

11' GAMEIRO 1-0 - Rapida ripartenza del Valencia con Rodrigo Moreno Machado, che serve poi a Gameiro un pallone che deve solo essere appoggiato in rete.

17' AUBAMEYANG 1-1 - Lungo rinvio di Cech e spizzata di Lacazette. Il francese riesce così a servire Aubameyang che, con un colpo di collo destro, batte Neto dai 20 metri.

50' LACAZETTE 1-2 - Palla recuperata da Aubameyang che serve poi Torreira. L'uruguagio trova l'assist vincente per Lacazette, bravo a proteggere palla, girarsi in area e trafiggere Neto.

58' GAMEIRO 2-2 - Grande ripartenza del Valencia che porta Rodrigo alla conclusione. Gameiro è sulla traiettoria e, grazie a un rimpallo favorevole, riesce a superare Cech.

69' AUBAMEYANG 2-3 - Cross basso di Maitlad-Niles dalla destra e taglio sul primo palo di Aubameyang. Il gabonese batte Neto in scivolata.

89' AUMABEYANG 2-4 - Servito in profondità da Mkhitaryan, Aubameyang trafigge Neto con un destro potentissimo. Prima tripletta con la maglia dell'Arsenal.

IL TABELLINO

VALENCIA-ARSENAL 2-4

Marcatori: 11' Gameiro, 17' Aubameyang, 50' Lacazette, 58' Gameiro, 69' Aubameyang, 90' Aubameyang.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini (56' Soler), Garay, Paulista, Gaya; Wass, Coquelin, Parejo, Guedes (71' Torres); Rodrigo (71' Santi Mina), Gameiro.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira (80' Guendouzi), Xhaka, Kolasinac (71' Mustafi); Ozil (62' Mkhitaryan); Lacazette, Aubameyang.

Arbitro: Danny Makkelie ( )

Ammoniti: Garay (V), Gaya (V), Ozil (A)

Espulsi: Nessuno