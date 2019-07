Valencia, Abdennour messo in vendita: permesso per vacanze 'illimitate'

Il Valencia ha deciso di mettere in vendita Abdennour: il club ha concesso vacanze 'illimitate' al giocatore, alla ricerca di una nuova squadra.

Rientrato a dopo il prestito di due anni al , Aymen Abdennour pare destinato a lasciare nuovamente la per tentare fortuna altrove. Il centrale tunisino non rientra infatti nei piani dei Pipistrelli, che stanno cercando in ogni modo di arrivare a una sua cessione definitiva.

A dimostrarlo è il fatto che il club spagnolo ha deciso di concedere al giocatore delle vacanze 'illimitate', non volendo che Abdennour possa tornare alla Ciudad Deportiva de Paterna per aggregarsi alla prima squadra nel ritiro pre-stagionale, come riportato da 'Marca'.

La decisione del Valencia infatti è chiara: il difensore è sul mercato e per lui al Mestalla non c'è più posto. Legato al club da un contratto in scadenza nel 2020, Abdennour dovrà dunque trovarsi una nuova squadra, se non vorrà trascorrere una stagione in panchina.

Il Valencia un'intesa con il l'aveva anche trovata, prima che il giocatore intervenisse rifiutando la destinazione italiana, con una nuova opzione che ora potrebbe essere rappresentata dal . Nessuna trattativa ufficiale con i francesi è però ancora stata intavolata.

Ciò che è certo è che il Valencia farà di tutto per trovare una nuova casa al giocatore, il cui stipendio è considerato troppo alto.