Vaccino per il Coronavirus: il boss dell'Hoffenheim a capo dell'azienda che lo sperimenta

Il presidente più odiato di Germania finanzia il vaccino per il coronavirus e dice "no" a Trump: "Spero protegga tanta gente in tutto il mondo".

Dietmar Hopp è il presidente di più odiato in . Negli ultimi mesi ha ricevuto fischi e striscioni contro, un po' in tutti gli stadi. Eppure c'è proprio il numero uno dell' a capo dell'azienza, la CureVac, che sta studiando e smerimentando in Germania il vaccino per il coronavirus.

„Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können.“



Hopp detiene infatti l'80% delle azioni della CureVac, l'azienza che in questi giorni sta cercando di sviluppare il vaccino contro il coronavirus, si dice con ottimi risultati. Una notizia che magari renderà meno anticipatico il presidente dell'Hoffenheim agli occhi del grande calcio tedesco.

Ma non finisce qui. Nella giornata di domenica in Germania si era sparsa la voce che il presidente Trump volesse comprare il brevetto del vaccino del coronavirus, per renderlo disponibile soltanto agli .

"Speriamo di poter presto sviluppare un vaccino efficace contro il coronavirus, e se questo accadrà vogliamo che questa cura arrivasse a più persone possibili in tutto il mondo, non solo tra i confini di uno stato".

Ebbene, direttamente dal profilo Twitter dell'Hoffenheim, il presidente Hopp ha risposto a Donald Trump.