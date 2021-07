Dalle vacanze alla sfida da Serie A: il Brixen richiama i giocatori per affrontare il Torino

Il Brixen, formazione altoatesina di Eccellenza, ha radunato in 24 ore i calciatori - in vacanza - per sfida il Torino dopo il forfait del Bochum.

Dovevano essere in vacanza, si sono ritrovati a sfidare il Torino di Ivan Juric. È quanto accaduto ai calciatori del Brixen, formazione altoatesina di Eccellenza, che in meno di 24 ore si sono radunati e sono partiti in direzione Santa Cristina in Valgardena per sostituire il Bochum.

Dopo il forfait del club tedesco a causa di un calciatore positivo al Covid-19, il Brixen ha richiamato e radunato quanti più calciatori possibili. Alla fine della partita, per i ragazzi del club altoatesino selfie con i calciatori del Torino e cimeli: c'è chi ha portato a casa una maglia e chi le scarpette degli avversari. Ricordi di una giornata indimenticabile.

L'amichevole annullata in extremis per la positività nel Bochum aveva cambiato i piani del Torino, che grazie al Brixen è potuto scendere in campo e testare il lavoro fatto in queste prime settimane con Juric in panchina.

La sfida si è conclusa con il successo per 5-1 del Torino, con due autoreti del Brixen e i goal di Verdi, Baselli e Zaza. Chi non dimenticherà mai il match è Reci, attaccante degli altoatesini e autore dell'unica rete della squadra che milita nel campionato d'Eccellenza.