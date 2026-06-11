Uzbekistan vs Colombia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone H Mexico City Stadium

La partita Uzbekistan-Colombia si giocherà il 18 giugno 2026 alle 02:00 GMT (17 giugno alle 22:00 EST).

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Uzbekistan vs Colombia: contesto della partita

A Città del Messico entrambe le squadre cercano un vantaggio iniziale in un girone difficile. L’Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, vuole dimostrare di saper gestire la pressione con la sua squadra tecnica e in crescita. Di fronte avranno una Colombia esplosiva, guidata da Néstor Lorenzo: il suo attacco dinamico e le rapide transizioni verticali rendono Los Cafeteros un incubo da contenere, con sprazzi di creatività capaci di bucare qualsiasi difesa. All’Estadio Azteca di Città delMessico, teatro leggendario con un’atmosfera unica, il match promette di essere uno dei più avvincenti della fase a gironi.

Con Portogallo e Repubblica Democratica del Congo nel Gruppo K, un passo falso potrebbe costare caro a entrambe. L’Uzbekistan, alla prima partecipazione, proverà a imporsi con la sua organizzazione difensiva e la voglia di sorprendere. Di fronte a loro la Colombia vuole dimostrare che questa generazione può eguagliare o superare i quarti di finale del 2014, confermando il proprio status d’élite dopo l’assenza di quattro anni. Sous i riflettori del Azteca, la solidità difensiva, la disciplina a centrocampo e la precisione in area decideranno chi porterà a casa i tre punti.

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La storica svolta dell'Uzbekistan in Asia centrale

L'Uzbekistan ha conquistato il pass per la fase finale con un percorso storico e emozionante nelle qualificazioni asiatiche, diventando la prima squadra dell'Asia centrale a riuscirci. Superando le diverse fasi del torneo, i Lupi Bianchi hanno mostrato una crescita e un'unità che li hanno consacrati come realtà del continente.

Grazie a un gioco equilibrato e continuo nel secondo e terzo turno, l'Uzbekistan ha tenuto testa alle potenze regionali e si è qualificato direttamente nel proprio girone, subito dietro l'Iran. Il trionfo è stato sigillato dall’ultima giornata, quando un 3-0 al Qatar ha garantito l’accesso diretto al Nord America, evitando gli spareggi e scatenando festeggiamenti in tutta Tashkent.

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Il ritorno sudamericano ad alto tasso di adrenalina della Colombia

Mentre l’Uzbekistan festeggiava il suo debutto storico, la Colombia ha superato il percorso della CONMEBOL e si è assicurata un trionfale ritorno sulla scena mondiale dopo la delusione del 2022. Sotto la guida di Néstor Lorenzo, Los Cafeteros hanno chiuso al terzo posto, dietro solo ad Argentina ed Ecuador.

Il segreto del successo è un attacco esplosivo e coraggioso, che ha prodotto 28 gol nel ciclo. La squadra ha subito lasciato il segno con due vittorie casalinghe su Brasile e Argentina. Dopo un periodo altalenante a metà percorso, inclusa una sconfitta in altura in Bolivia, i Cafeteros hanno chiuso in bellezza. La squadra ha staccato il biglietto per il Mondiale con una giornata d’anticipo, superando 3-0 la Bolivia e confermando il suo calcio dinamico e tecnico sul palcoscenico più importante.

Uzbekistan-Colombia: notizie sulle squadre

Notizie sulla squadra dell'Uzbekistan

I Lupi Bianchi hanno scelto il Nord America come base per il torneo e possono contare su un gruppo compatto e motivato per il loro storico debutto. Guidati dall’esperto allenatore Fabio Cannavaro, gli uzbechi hanno mostrato un buon livello tecnico nelle ultime amichevoli, creando un clima positivo e unito. Il miglioramento più evidente è la difesa al completo, che consente a Cannavaro di schierare il suo blocco tattico preferito per l’esordio.

In difesa brilla la stella di Abdukodir Khusanov, che guiderà la linea con la sua eccellente lettura del gioco accanto all’esperto Rustam Ashurmatov. A centrocampo, Otabek Shukurov e Odiljon Hamrobekov offriranno lavoro costante e copertura fisica per spezzare le trame avversarie e dare equilibrio alla squadra. In attacco il veterano Eldor Shomurodov sarà il punto di riferimento, supportato dal talento creativo di Abbosbek Fayzullaev e Jaloliddin Masharipov, pronti a sfruttare le ripartenze.

Notizie sulla squadra della Colombia

I Cafeteros hanno concluso la preparazione a Città del Messico con grande sicurezza tattica, dopo un ciclo di qualificazioni dominato che li ha riportati nell’élite mondiale. Il ct Néstor Lorenzo ha scelto 26 giocatori, mixando un attacco di livello mondiale con una difesa solida e di stampo europeo. La Colombia arriva alla prima giornata con piena fiducia e intenzioni offensive.

Il fulcro è James Rodríguez, regista che dettará il ritmo e aprirà le difese con la sua visione. Servirà un attacco esplosivo guidato da Luis Díaz del Bayern Monaco e da Jhon Arias del Palmeiras. In mediana, Jefferson Lerma e Richard Ríos garantiscono interdizione e resistenza al pressing, mentre in difesa Jhon Lucumí affianca Davinson Sánchez per proteggere il portiere Camilo Vargas.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Fabio Cannavaro (Uzbekistan)

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Leggenda difensiva e campione del mondo, Cannavaro porta in Uzbekistan esperienza e autorità tattica. Arrivato dopo la storica qualificazione con un contratto biennale, l’ex campione azzurro ha il compito di trasformare l’audacia dei “Lupi Bianchi” in un’arma vincente. Piuttosto che smantellare le fondamenta, Cannavaro lavora per migliorare l’efficacia difensiva individuale e trasmettere la calma necessaria per superare la fase a gironi.

Tatticamente predilige un blocco medio-basso, compatto e sincronizzato, che chiude le vie centrali. Utilizza un rigido 4-2-3-1 o passa a cinque difensori in fase di non possesso, richiedendo comunicazione e disciplina difensiva. In possesso, semplifica: i due centrocampisti centrali interrompono l’azione e lanciano subito sulle fasce. La sua sfida principale a Città del Messico sarà gestire le transizioni rapide, mantenendo la linea difensiva compatta e impedendo all’avversario di avanzare.

Néstor Lorenzo (Colombia)

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Néstor Lorenzo ha guidato la rinascita della Colombia con un calcio offensivo e libero, creando un gruppo compatto e difficile da fermare.

Lorenzo schiera la sua squadra con un 4-3-1-2 o un 4-2-3-1 dinamico: triangoli di passaggi corti e rapidi, continui movimenti senza palla. Pressing alto e aggressivo a centrocampo per recuperare il pallone e subito lanciare verticalmente gli attaccanti negli spazi. Mentre il centrocampo lotta in interdizione, i creativi hanno libertà totale di smarcarsi, aprire spazi e sovraccaricare le fasce. In questa gara d’esordio punta a superare il solido blocco centroasiatico evitando un possesso palla lento e prevedibile, con movimenti rapidi che isolino i difensori in uno contro uno.

Rosa di 26 giocatori per i Mondiali

Rosa dell'Uzbekistan per i Mondiali

Portieri: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev

Difensori: Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev

Centrocampisti: Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov

Attaccanti: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov

Squadra della Colombia ai Mondiali

Portieri: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Difensori: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Centrocampisti: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Attaccanti: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Luis Suárez

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Uzbekistan-Colombia: i duelli chiave

Eldor Shomurodov vs Davinson Sánchez: una sfida tra pesi massimi in area. Shomurodov, capitano uzbeko esperto e fisico, ha guidato la storica qualificazione al Nord America grazie a sponde precise, duelli aerei e incursioni profonde. Davinson dovrà usare forza, velocità e abilità aeree per negargli spazio e spegnere le sue ambizioni.

Luis Díaz contro la difesa uzbeka: Díaz arriva al torneo come l’ala offensiva della Colombia, dotato di dribbling, accelerazione e tagli verso l’interno letali. Cercherà spazi appena il pallone passerà in verticale. Di fronte troverà una linea difensiva compatta e intensa, guidata dalla giovane stella Abdukodir Khusanov. La sua classe basterà per superare l’ordine tattico degli uzbechi?

James Rodríguez vs Otabek Shukurov: duello in mediana. Shukurov è lo scudo difensivo dei Lupi Bianchi, con grande disciplina e intercetti precisi. James dovrà invece accelerare l’offensiva colombiana con la sua visione, i movimenti negli spazi intermedi e i passaggi millimetrici, cercando di sorprendere Shukurov e innescare le ripartenze deiCafeteros nell’ultimo terzo.

Notizie sulle squadre e formazioni

L'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, non ha ancora comunicato infortuni o squalifiche, né una probabile formazione.

Anche il CT colombiano Nestor Lorenzo non ha ancora rivelato la formazione né segnalato problemi di infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Nelle ultime cinque amichevoli l’Uzbekistan ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima uscita è terminata 2-1 contro l’Olanda, mentre a inizio giugno ha perso 2-0 col Canada. Di positivo ci sono i successi su Venezuela e Gabon (3-1) e il 2-2 con la Cina a gennaio. In queste cinque gare hanno segnato otto gol e incassato sette.

La Colombia ha vinto tre delle ultime cinque partite. L’ultimo successo è stato 2-0 sulla Giordania, dopo il 3-1 al Costa Rica a inizio giugno e il 3-0 all’Australia a novembre. Le uniche sconfitte sono arrivate a marzo: 3-1 contro la Francia e 2-1 contro la Croazia. In totale, la Colombia ha segnato nove gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Precedenti

Non ci sono precedenti tra Uzbekistan e Colombia. La gara del 17 giugno all’Estadio Azteca sarà il loro primo incontro ufficiale nel Gruppo K.

Classifica

Nel Gruppo K la Colombia è prima, l'Uzbekistan quarto alla vigilia dell'esordio.