Come vedere Uzbekistan U17-Italia U17 con una VPN

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Presentazione della partita

Coppa del Mondo U17 - Game Week 3 26 nov 2026 - 09:00

L’Uzbekistan U17 ospita l’Italia U17 in una partita del Gruppo E dei Mondiali U17. La sede e la città non sono ancora state confermate.

L’Italia arriva da prima nel girone. Gli Azzurrini hanno vinto tutte le ultime cinque partite, compreso il successo per 2-1 sulla Costa d’Avorio del 23 novembre.

Alla base di questa serie c’è una difesa solida. L’Italia ha subito un solo goal in cinque partite e non ne ha incassati contro Giamaica, Francia, Armenia e Lussemburgo.

L’Uzbekistan è secondo nel girone e arriva alla partita dopo la vittoria per 6-2 sulla Giamaica del 23 novembre. Tre giorni prima aveva perso 2-1 contro la Costa d’Avorio.

Le due squadre si sono già affrontate in questo torneo. L’Italia ha vinto 3-2 nel novembre 2025, quindi l’Uzbekistan sa quanto possa essere equilibrata questa sfida.

Ecco cosa sappiamo su come seguire la partita, insieme alle notizie sulle squadre, sul loro stato di forma e sulla classifica.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Uzbekistan U17-Italia U17. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti una volta confermati i detentori dei diritti.

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