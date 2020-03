Ustari e il retroscena su Messi: "L'ho visto piangere come un bambino"

Oscar Ustari parla del rapporto tra Messi e la Nazionale argentina: “Ricordo la Copa America 2011, era devastato”.

E’ il miglior marcatore della storia della Nazionale argentina, eppure spesso si dice che il suo rapporto con l’Albiceleste sia sin qui stato tutt’altro che felice.

Lionel Messi è certamente uno dei più grandi fuoriclasse di ogni tempo, ma con la maglia dell’ non sempre è riuscito ad esprimersi ad altissimi livelli e soprattutto non è mai riuscito a vincere qualcosa di importante con la Nazionale maggiore, vedendo tra l’altro sfumare un Mondiale e ben tre Coppe America quando era ad un passo dal trionfo.

Nel corso degli anni alcuni hanno messo in dubbio il suo amore per l’Albiceleste ma Oscar Ustari, che con lui ha condiviso per anni lo spogliatoio della Nazionale, parlando a Super Mitre Deportivo, ha seccamente smentito questa cosa.

“Mettere in discussione Messi è un qualcosa di scandaloso. Le cose possono o non possono andare secondo i piani, ma posso assicurare che l’ho visto piangere come un bambino per la Nazionale. E’ molto difficile essere nei suoi panni”.

Il portiere argentino ha raccontato anche un aneddoto legato a la Copa America 2011, un torneo che fu proprio l’Argentina ad organizzare ma che non vide la sua Nazionale brillare.