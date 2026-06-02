USA vs Paraguay: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D Los Angeles Stadium

USA-Paraguay si giocherà il 13 giugno 2026 alle 02:00 GMT (21:00 EST).

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Il calcio d’inizio a Los Angeles è cruciale per due squadre che vogliono emergere in un girone difficile. Sotto pressione, il ct Usa Mauricio Pochettino deve dimostrare che il suo calcio di pressing alto e verticalizzazioni funziona anche sul palcoscenico mondiale. Di fronte avranno il Paraguay, squadra tenace e ben organizzata dal CT Gustavo Alfaro, che ne ha fatto una macchina difensiva capace di chiudere gli spazi e puntare sull’intensità. Allo stadio di Los Angeles, davanti a un pubblico caloroso e esigente, la sfida promette di diventare un classico immediato della Coppa del Mondo. Con la Turchia, una delle big del torneo, e l’Australia, squadra molto energica, un passo falso alla prima giornata potrebbe essere fatale. Per gli Stati Uniti è l’occasione di confermare la propria crescita, lasciarsi alle spalle un decennio di transizione e mostrare il proprio talento sul grande palcoscenico. Per il Paraguay, reduce da un esilio di 16 anni, è il ritorno ai riflettori dopo la cavalcata del 2010. I riflettori accesi e la pressione dell’esordio trasformeranno lo stadio in una pentola a pressione, dove la pazienza tattica e la capacità di sfondare il muro difensivo avversario decideranno i tre punti.

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Il percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il percorso degli Stati Uniti verso i Mondiali in casa

In quanto co-organizzatore, insieme a Messico e Canada, la Nazionale statunitense ha evitato le qualificazioni regionali. Invece di affrontare il lungo percorso della CONCACAF, gli Stars and Stripes hanno ottenuto subito un posto al torneo quando la FIFA ha approvato la candidatura nordamericana.

L’assenza di qualificazioni ad alto rischio ha però creato un problema: come forgiare una squadra competitiva solo con amichevoli e tornei continentali? La pressione di dover brillare in casa ha portato a un massiccio cambiamento amministrativo, culminato nella nomina di alto profilo dell’allenatore Mauricio Pochettino. Il suo compito è trasformare una generazione d’oro di talenti che giocano in Europa in un gruppo coeso. Per farlo ha sfruttato le amichevoli pre-torneo per testare la rosa contro avversari di élite. Senza la rete di sicurezza di una classifica di qualificazione, ogni match è diventato un’audizione ad alta pressione, pensata per preparare questa giovane squadra al peso delle aspettative quando scenderà in campo a Los Angeles.

La lezione di qualificazione del Paraguay

Al contrario, l’Albirroja ha staccato il biglietto per i Mondiali 2026 superando il più logorante dei percorsi: il girone unico della CONMEBOL. Dopo 16 anni di assenza dai Mondiali, l’Albirroja ha interrotto il digiuno non con un calcio offensivo, ma con una lezione di solidità difensiva che ha portato a soli 10 gol subiti in 18 turni.

Il vero catalizzatore è stato l’arrivo, nell’agosto 2024, del tecnico argentino Gustavo Alfaro, che ha puntato su psicologia e orgoglio nazionale per ridare la storica “grinta” al calcio paraguaiano.Sotto la sua guida la squadra ha infilato nove gare senza sconfitta, battendo Brasile, Argentina e Uruguay. Con una difesa trasformata in un muro, la squadra di Alfaro ha superato un finale di qualificazione ad alta tensione, conquistando l'ultimo posto automatico e tornando sotto i riflettori del calcio mondiale.

Notizie sulle squadre USA vs Paraguay

Notizie sulla squadra degli Stati Uniti

Il ct statunitense Mauricio Pochettino ha convocato 26 giocatori per la competizione casalinga, includendo otto elementi della MLS e il resto della generazione d’oro europea. Dopo una preparazione intensa e senza gare di qualificazione, la squadra arriva concentrata all’esordio a Los Angeles.

L'ala carismatica Christian Pulisic, reduce dall'esperienza al Milan, parte titolare sulla fascia sinistra. In attacco Folarin Balogun del Monaco e Ricardo Pepi del PSV si giocano il posto da centravanti. A centrocampo tornano i titolari Weston McKennie della Juventus e il capitano del Bournemouth Tyler Adams. In difesa spicca il 38enne del Charlotte FC Tim Ream: se scenderà in campo contro il Paraguay diventerà il giocatore più anziano degli Stati Uniti in una Coppa del Mondo FIFA maschile.

Notizie sulla squadra del Paraguay

L’Albirroja arriva in California con un gruppo compatto e una difesa solida, reduce da 18 partite di qualificazioni CONMEBOL. Il ct Gustavo Alfaro ha scelto 26 giocatori, puntando su un roster fisico e robusto, in linea con i suoi principi difensivi.

Sugli esterni brillano l’estro di Julio Enciso del Brighton e la velocità di Miguel Almirón del Newcastle, pronti a punire in contropiede. Il vero cardine del sistema di Alfaro è però la difesa: il capitano del Palmeiras Gustavo Gómez e Omar Alderete guideranno una retroguardia che ha incassato solo dieci gol nelle qualificazioni, mentre il centrocampista box-to-box del São Paulo Damián Bobadilla e il mediano Andrés Cubas agiranno in mediana.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Mauricio Pochettino (Stati Uniti)

Chiamato a rendere la USMNT competitiva in casa contro l’élite mondiale, Pochettino porta in panchina un curriculum di livello internazionale. Il tecnico argentino punta su un calcio intenso e fisico, basato su contropiede rapido, difesa solida e transizioni verticali.

Schiera un 4-2-3-1 o un 4-3-3, chiede ai terzini di spingersi in avanti e mantiene una linea difensiva alta per stringere il campo. La sua sfida principale in questo Mondiale sarà bilanciare un gioco d'attacco ad alto ritmo con una solida copertura difensiva contro avversari abili nel contropiede.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Leggenda del calcio sudamericano, Alfaro è noto per il suo pragmatismo difensivo e il forte impatto motivazionale. Dopo aver portato l’Ecuador ai Mondiali 2022, ha guidato una rapida risalita del Paraguay puntando su identità nazionale e preparazione psicologica.

Alfaro predilige una difesa solida e fisica, in 4-3-3 o 4-4-2, che chiude gli spazi centrali. Le sue squadre restano in un blocco medio-basso disciplinato, rinunciando al possesso per annullare i registi avversari. Minimizza i rischi nella propria trequarti difensiva con due centrali dominanti, poi colpisce in contropiede o su palla inattiva.

USA-Paraguay: i duelli chiave

Christian Pulisic vs Gustavo Gómez: duello chiave del Gruppo D. Pulisic, talismano USA, parte da sinistra per creare sovraccarichi e colpire gli spazi. Di fronte troverà il muro guidato dal capitano paraguaiano Gustavo Gómez. Il centrale del Palmeiras è un titano dei blocchi bassi: forza, recuperi e dominio aereo lo rendono un ostacolo arduo. Pulisic dovrà affidarsi a rapide combinazioni, non all’uno contro uno, per superare la sua guardia.

Antonee Robinson vs Miguel Almirón: duello tattico tra due giocatori che conoscono bene le transizioni ad alto livello. Le sovrapposizioni di Robinson a sinistra creano ampiezza per Pochettino, ma il suo posizionamento verrà messo alla prova da Almirón del Newcastle. Almirón, schierato a destra, ha un recupero fulmineo e un’alta intensità di lavoro. Robinson dovrà gestire con prudenza le sovrapposizioni, perché ogni perdita di palla potrebbe esporre la difesa USA ai suoi contropiedi verticali.

Weston McKennie vs Diego Gómez: duello cruciale a centrocampo. McKennie garantisce fisicità, proiezioni offensive e inserimenti profondi. Di fronte avrà la giovane stella del Brighton, Diego Gómez. Il giovane centrocampista paraguaiano è il cuore del sistema di Alfaro, unisce marcatura difensiva di alto livello e grande resistenza al pressing. Chi vincerà i duelli sulla seconda palla e imposterà il ritmo avrà un vantaggio tattico decisivo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Formazioni





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