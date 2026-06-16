USA vs Australia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Stati Uniti-Australia si giocherà il 19 giugno 2026 alle 15:00 EST (19:00 GMT).

Contesto del match USA-Australia

Entrambe arrivano da una vittoria all'esordio: gli USA hanno battuto il Paraguay 4-1, l'Australia ha sorpreso la Turchia 2-0. Per i padroni di casa, l'ex attaccante dell'Arsenal Flo Balogun ha firmato una doppietta all'esordio, mentre Gio Reyna ha chiuso i conti nel recupero.

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Giocatori chiave e allenatore degli USA

L’allenatore Mauricio Pochettino ha convocato 26 giocatori, mixando otto talenti della MLS con la generazione d’oro europea. Dopo una preparazione intensa e senza qualificazioni ufficiali, la squadra arriva concentrata all’esordio a Los Angeles.

L’ala Christian Pulisic, vero talismano, arriva al torneo con l’esperienza del Milan e parte titolare a sinistra, mentre Folarin Balogun e Ricardo Pepi si giocano il posto da centravanti. A centrocampo agiscono Weston McKennie e Tyler Adams. In difesa spicca il 38enne Tim Ream: se scenderà in campo diventerà il giocatore più anziano degli Stati Uniti in una Coppa del Mondo FIFA maschile.

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I giocatori chiave e l'allenatore dell'Australia

Il ct australiano Tony Popovic ha convocato 26 giocatori, mixando veterani e nuovi talenti. Ben 17 giocatori vivono la loro prima Coppa del Mondo. Insieme a loro, il capitano Mat Ryan e l’attaccante Mathew Leckie possono raggiungere le quattro partecipazioni, affiancati dai veterani Aziz Behich e Jackson Irvine.

La sorpresa maggiore è in attacco: Popovic ha convocato due giocatori senza presenze in nazionale, Cristian Volpato e Tete Yengi del Machida Zelvia, due jolly da lanciare dalla panchina. Sulle fasce agirà l’esplosivo Nestory Irankunda, mentre Jackson Irvine sarà il faro del centrocampo. In difesa il gigante Harry Souttar guiderà la linea fisica accanto alla giovane stella Alessandro Circati.

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Convocazione degli Stati Uniti (26 giocatori)

Portieri: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Difensori: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Centrocampisti: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Attaccanti: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Convocati dell'Australia (26 giocatori)

Portieri: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Difensori: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Centrocampisti: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Attaccanti: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Notizie sulla squadra e formazioni

Mauricio Pochettino non ha ancora confermato la formazione per la gara contro gli Stati Uniti né fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Christian Pulisic si è allenato separatamente, ma dovrebbe essere in forma e disponibile. Altre notizie saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Anche Tony Popovic mantiene il riserbo sull’Australia: non ci sono infortuni o squalifiche confermate e la probabile formazione non è stata diffusa. Altri aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Precedenti

USA Ultime 2 partite AUS 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Le due squadre si sono affrontate due volte. L'ultimo incontro, il 15 ottobre 2025, ha visto gli Stati Uniti battere l'Australia 2-1 in un'amichevole. L'unico altro match, nel giugno 2010, ha visto l'Australia perdere in casa 1-3 contro gli Stati Uniti. In entrambi gli incontri hanno vinto gli Stati Uniti.

Classifica

Nel Gruppo D gli Stati Uniti sono primi e l’Australia secondi.