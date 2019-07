USA, la Rapinoe contro Trump: "Noi alla Casa Bianca? Non avrebbe senso"

Dopo la vittoria al Mondiale di 2019, la giocatrice della nazionale femminile degli Megan Rapinoe continua il suo braccio di ferro a distanza con il presidente Trump.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervenuta ai microfoni della CNN, la miglior giocatrice dell'ultimo Mondiale ha subito detto la propria opinione riguardo un ipotetico invito di Trump alla Casa Bianca:

"Esibire la nostra squadra come un trofeo sarebbe un'opportunità per questa amministrazione e non penso che per noi abbia senso. Anche le altre mie compagne di squadra con cui ho parlato esplicitamente non andrebbero: non riesco a immaginare che qualcuna di loro voglia essere messa in questa posizione".