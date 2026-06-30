Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina: Dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale San Francisco Bay Area Stadium

La partita si giocherà il 2 luglio 2026 alle 01:00 GMT (21:00 EST, 1 luglio).

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I co-organizzatori puntano a sfruttare l'energia del pubblico di casa contro una squadra alla sua storica prima partecipazione

Le “Stars and Stripes” esordiscono nella fase a eliminazione diretta allo stadio della Baia di San Francisco, puntando sull’effetto casa per proseguire il torneo. Guidati da Mauricio Pochettino, gli Stati Uniti arrivano primi nel Gruppo D con un attacco brillante, nonostante un piccolo passo falso nell’ultima gara.

Di fronte avranno la Bosnia-Erzegovina di Sergej Barbarez, già protagonista di un traguardo storico: i sedicesimi come una delle migliori terze. Se gli Stati Uniti sentono il peso di essere co-padroni di casa, la formula a eliminazione diretta spinge i “Dragons” a sovvertire il pronostico e prolungare la loro favola.

Il percorso di “Stars and Stripes” e “Dragons”

Gli USA hanno dominato il Gruppo D: 4-0 al Paraguay e 2-0 all’Australia, prima di perdere 3-2 con la Turchia nell’ultima giornata. In ogni caso, i sei punti conquistati garantiscono il primo posto e confermano la loro potenza offensiva.

La Bosnia-Erzegovina ha alternato alti e bassi: 1-1 col Canada, ko 4-1 con la Svizzera, poi la rimonta sul Qatar (3-1) che vale quattro punti e il pass per gli ottavi.

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Rinforzi in difesa e leadership dei veterani per dare solidità alla squadra

In difesa torna il 23enne centrale Tarik Muharemovic, squalificato in precedenza, e la sua presenza dovrebbe dare solidità a una retroguardia apparsa fragile nel girone. In attacco, il 40enne Edin Dzeko è pronto a testare la coppia di difensori centrali statunitensi.

Gli Stati Uniti vogliono ritrovare solidità dopo i tre gol subiti dalla Turchia. Pochettino si affida alla coppia Adams-McKennie per proteggere la difesa e contenere i lanci lunghi.

La sfida si giocherà sul controllo del centrocampo e sulla rapidità delle transizioni.

In mezzo al campo si gioca il duello: gli USA puntano al controllo con Christian Pulisic, capace di creare superiorità negli spazi intermedi e servire Folarin Balogun, già due gol nel torneo.

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La Bosnia-Erzegovina proverà ad assorbire la pressione e a colpire in contropiede, puntando sugli spazi lasciati dai terzini Usa e sui passaggi verticali per sorprendere i padroni di casa.

Gli schemi verranno messi alla prova.

Gli Stati Uniti cercheranno di migliorare le transizioni difensive, consapevoli che ogni errore di marcatura potrebbe costare caro.

La Bosnia-Erzegovina dovrà contenere l’attacco avversario inserendo un difensore rientrante. Chiave sarà il marcamento del centrocampo su Pulisic.

Probabile formazione USA vs Bosnia-Erzegovina

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Probabile formazione della Bosnia-Erzegovina contro gli USA

Vasilj; Dedic, Katić, Muharemović, Kolašinac; Bajraktarević, Sunjić, Bašić, Alajbegović; Džeko, Demirović

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Convocazione USA (26 giocatori)

Portieri: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Difensori: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Centrocampisti: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

Attaccanti: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Rosa di 26 giocatori della Bosnia-Erzegovina

Portieri: Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

Difensori: Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic, Stjepan Radeljic

Centrocampisti: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

Attaccanti: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

Notizie sulla squadra e formazioni

Mauricio Pochettino non ha ancora annunciato l’undici titolare per l’incontro a eliminazione diretta contro gli Stati Uniti e non sono segnalati infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori aggiornamenti sono attesi poco prima del calcio d’inizio.

Anche la Bosnia-Erzegovina di Sergej Barbarez non ha ancora annunciato la formazione: al momento non risultano infortuni o squalifiche. Ulteriori dettagli saranno disponibili a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Gli Stati Uniti arrivano con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima uscita è stata una sconfitta per 3-2 contro la Turchia nella fase a gironi dei Mondiali, che ha interrotto la loro serie positiva. In precedenza aveva battuto l’Australia 2-0 e il Paraguay 4-1. Prima del torneo aveva perso 1-2 con la Germania e vinto 3-2 col Senegal. In cinque match ha segnato 12 gol e subiti 9, mostrando attacco prolifico ma anche qualche lacuna difensiva.

Negli ultimi cinque match la Bosnia ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta: il 3-1 al Qatar è stato il risultato più brillante, mentre il 4-1 contro la Svizzera resta la peggiore. Ha pareggiato 1-1 con Canada e Panama e chiuso 0-0 con la Macedonia del Nord, per un totale di sei gol fatti e sette subiti.

Precedenti

L’ultimo incontro risale al 19 dicembre 2021: vittoria USA 1-0 in amichevole. In precedenza, 0-0 nel gennaio 2018. Prima ancora, il 14 agosto 2013, gli USA vinsero 4-3 in Bosnia-Erzegovina. Su tre incontri gli Stati Uniti hanno due vittorie e un pareggio, con cinque gol segnati contro i tre subiti.

Classifica

Gli Stati Uniti hanno chiuso al 1º posto nel Gruppo D, mentre la Bosnia-Erzegovina è arrivata 3ª nel Gruppo B.