Uruguay vs Capo Verde: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Uruguay-Capo Verde inizierà il 21 giugno 2026 alle 18:00 EST (22:00 GMT).

Contesto e approfondimenti della giornata inaugurale

In una delle sorprese del torneo, Capo Verde, al debutto, ha pareggiato 0-0 con la Spagna campione 2010. Il portiere 40enne Vozinha è stato l’eroe della gara, e i suoi follower sono schizzati in poche ore.

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I giocatori chiave e l'allenatore dell'Uruguay

Con Suárez e Cavani ritirati, il sistema del leggendario CT Marcelo Bielsa punta sul centrocampo. Fede Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Man United) e Rodrigo Bentancur (Tottenham) sono i perni. In difesa, i veterani Ronald Araújo e José María Giménez guideranno la retroguardia a quattro.

Bielsa schiera il suo 4-3-3 ad alta intensità, basato su un pressing aggressivo: durante le qualificazioni l’Uruguay ha effettuato 147 recuperi palla, 26 in più di qualsiasi altra squadra sudamericana.

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Giocatori chiave e allenatore di Capo Verde

In attacco spicca Dailon Livramento, autore di quattro gol nelle qualificazioni, tra cui le reti decisive contro Angola e Camerun. La squadra è guidata dall’ex capitano Pedro Leitão Brito, detto “Bubista”, che dal 2020 punta su un atteggiamento difensivo e disciplinato per provare a sorprendere nelle Americhe. Il portiere veterano Vozinha, in forza al Chaves, ha già dimostrato il suo valore contro la Spagna e sarà ancora decisivo per le altre due gare del girone.

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La rosa di 26 giocatori dell'Uruguay

Portieri: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Difensori: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcellona), José María Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Matías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Centrocampisti: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Attaccanti: Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

Completano la rosa di 26 giocatori di Capo Verde.

Portieri: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Difensori: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Centrocampisti: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Attaccanti: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Notizie e probabili formazioni

L’Uruguay è guidato da Marcelo Bielsa: al momento non ci sono infortunati o squalificati e non è stata resa nota la probabile formazione. Aggiornamenti verranno forniti poco prima del calcio d’inizio.

Per il CT di Capo Verde, Bubista, non risultano infortuni o squalifiche. La formazione titolare non è ancora stata annunciata. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque partite l’Uruguay ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L’ultima gara, il 15 giugno ai Mondiali, è finita 1-1 con l’Arabia Saudita. In precedenza, sempre in amichevole, aveva pareggiato 0-0 con l’Algeria e 1-1 con l’Inghilterra. L'unica sconfitta è un pesante 5-1 contro gli Stati Uniti nel novembre 2025, mentre un 0-0 con il Messico chiude il quintetto. Nel complesso l'Uruguay appare solido ma poco incisivo.

Capo Verde arriva in ottima forma, avendo vinto tre delle ultime cinque partite. L'ultimo risultato prima dei Mondiali è stato un 3-0 sulle Bermuda il 6 giugno, mentre a fine maggio ha superato la Serbia per 3-0. Un 1-1 con la Finlandia e un 4-2 subito dal Cile completano il quadro, insieme allo 0-0 con la Spagna del 15 giugno. Capo Verde ha mostrato di saper segnare con facilità nelle recenti amichevoli, alternando una difesa attenta contro avversari di alto livello.

Precedenti

Non ci sono precedenti tra Uruguay e Capo Verde. La sfida all’Hard Rock Stadium di Miami sarà storica.

Classifica

Nel Gruppo H l’Uruguay comanda la classifica, mentre Capo Verde è quarta.