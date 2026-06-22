Uruguay-Spagna: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 27 giugno 2026 alle 00:00 GMT (19:00 EST del 26 giugno).

Getty Images

Uruguay-Spagna: contesto

La sfida di Jalisco è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo H cercano di confermare o rilanciare la propria campagna dopo la seconda giornata. Dopo la seconda giornata, che ha rivoluzionato il girone – con la Spagna campione d’Europa prima grazie al 4-0 sull’Arabia Saudita e l’Uruguay fermato sul 2-2 da Capo Verde nonostante una rimonta nel primo tempo – il margine di errore allo stadio Akron di Guadalajara è minimo. Entrambe arrivano a Zapopan sapendo che tattica e recupero fisico decideranno le loro sorti nel torneo.

Il ct spagnolo Luis de la Fuente dovrà mantenere la concentrazione difensiva e l’efficacia sotto porta, sfruttando la fluidità tattica della sua squadra per confermare il primo posto. Contro l’Arabia Saudita ha brillato la giovane stella Lamine Yamal, autore di un gol spettacolare, mentre Mikel Oyarzabal garantisce pericolosità sotto porta. Di fronte troveranno un’Uruguay solida e determinata, guidata da Marcelo Bielsa. La Celeste, ricca di atleti di primissimo livello, punta su un gioco ostinato e su letali ripartenze guidate dal dinamico centrocampista Federico Valverde e dall’esplosivo ala Maximiliano Araújo, autore di un preciso gol del pareggio alla seconda giornata, che brilla sotto massima pressione.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026

Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Uruguay 2-2 Capo Verde

La squadra di Marcelo Bielsa ha sofferto al Miami Stadium: una difesa troppo vulnerabile l’ha costretta al 2-2 contro il sorprendente Capo Verde. Pur partendo forte per comandare il girone, i sudamericani non sono riusciti a gestire le transizioni contro il blocco blu.

L'equilibrio dell'Uruguay si rompe al 20': Kevin Pina sorprende e porta in vantaggio il Cape Verde. La squadra di Bielsa reagisce e ribalta il punteggio prima dell'intervallo: pareggia Maximiliano Araújo al 43', poi Agustín Canobbio segna in recupero. Nel secondo tempo, però, la difesa ha di nuovo ceduto: al 60' Hélio Varela ha pareggiato per Capo Verde. Nonostante l'ingresso di Darwin Núñez e la pressione finale, l'Uruguay non ha superato il blocco avversario e resta a due punti alla vigilia dell'ultima giornata.

Getty Images

Spagna 4-0 Arabia Saudita

Gli uomini di Luis de la Fuente hanno dominato all’Atlanta Stadium e mantenuto la porta inviolata, superando l’Arabia Saudita con una vittoria fondamentale per 4-0. I giganti europei hanno preso il controllo quasi subito, sbloccando il risultato al 10° minuto con la giovane promessa Lamine Yamal.

Prima che gli arabi potessero reagire, Mikel Oyarzabal ha colpito due volte in tre minuti (21’ e 24’) chiudendo di fatto il match. In avvio di ripresa un autogol di Hassan Altambakti ha chiuso i conti. La Spagna gestisce poi il possesso e sale a quattro punti, mantenendo la vetta del Gruppo H.

Per saperne di più: Come guardare gratuitamente i Mondiali FIFA 2026

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa non deve rinunciare al suo schema offensivo, coraggioso e ad alto ritmo, che permette alla Celeste di pressare alto. I movimenti verticali, le rapide rotazioni sulle fasce e le transizioni guidate da opzioni offensive fluide dimostrano che l’Uruguay ha gli strumenti per battere le squadre d’élite.

Contro avversari che gestiscono bene il pallone, però, serve maggiore attenzione difensiva. Contro Capo Verde l’aggressività offensiva ha creato spazi che il rivale ha sfruttato per pareggiare 2-2. Contro una Spagna con grande qualità tecnica e atletica, perdere palla in transizione sarà letale. Bielsa deve quindi rafforzare il centrocampo difensivo, chiedendo ai suoi mediani di mantenere posizioni strette per chiudere gli spazi e impedire agli spagnoli di isolare i centrali.

Spagna (Luis de la Fuente)

De la Fuente non deve smantellare lo schema pragmatico che ha portato alla vittoria per 4-0 sull’Arabia Saudita ad Atlanta. La difesa e il centrocampo restano punti di forza, ma per la terza giornata serve un adattamento offensivo: la squadra deve gestire e far avanzare il pallone con più velocità contro la resistenza sudamericana.

Contro il pressing alto dell’Uruguay, restare troppo orizzontali o rallentare la circolazione nella zona centrale favorisce le trappole di Bielsa. De la Fuente deve quindi chiedere ai centrocampisti di verticalizzare subito dopo l’intercetto. Quando la Spagna avanza, deve colpire sugli esterni lasciati liberi dai terzini uruguaiani, sfruttando le sovrapposizioni veloci delle ali per allargare la difesa e creare spazi per gli attaccanti centrali, evitando così di rimanere imprigionati nel traffico centrale.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

Getty Images

Notizie sulla squadra uruguaiana

Bielsa, in vista del match nel nuovo stadio di Guadalajara, deve risolvere le lacune difensive e gestire le rotazioni. Dopo il 2-2 con Capo Verde, l’Uruguay è senza nuovi infortuni o squalifiche, ma alcuni titolari rischiano l’ammonizione.

L’Uruguay confermerà il 4-2-3-1. In porta confermatissimo Fernando Muslera, che chiede maggiore protezione dalla difesa. In difesa Sebastián Cáceres e Mathías Olivera, già ammoniti, agiranno al centro, con Guillermo Varela a sinistra e José María Sanabria a destra.

A centrocampo Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur, entrambi diffidati, formeranno la coppia di mediani. Davanti a loro agiscono Federico Valverde in cabina di regia, l’ala sinistra Agustín Canobbio, autore di un gol nella seconda giornata, e l’esplosivo Maximiliano Araújo sulla destra. In attacco Federico Viñas guiderà la linea d’attacco, pronto a lasciare spazio a Darwin Núñez per nuova energia dalla panchina.

Notizie sulla squadra spagnola

De la Fuente deve gestire un turnover meno complicato ma comunque delicato, puntando al primo posto nel Gruppo H. Il tecnico valuterà il carico fisico e mentale dopo il 4-0 all’Arabia Saudita, e potrebbe affidarsi alla panchina per gestire al meglio la qualificazione ormai vicina.

La Spagna schiererà un 4-1-2-3 disciplinato e fluido. In difesa, i centrali Pau Cubarsí e Aymeric Laporte saranno affiancati dai terzini Pedro Porro a destra e Marc Cucurella a sinistra. L’esperto portiere Unai Simón potrà contare su una protezione solida per rafforzare il suo dominio in area.

A centrocampo Rodri garantirà protezione, permettendo a Pedri e Dani Olmo di agire più avanti per aprire le difese sudamericane.

In attacco, la Spagna può contare su contropiedi letali. Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta nella seconda giornata, agirà centralmente, sostenuto dalla giovane promessa Lamine Yamal a sinistra e da Álex Baena a destra, pronti a punire l’Uruguay in ripartenza.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026 su YouTube

Uruguay-Spagna: i duelli chiave

Getty Images

Lamine Yamal vs. Mathías Olivera

Punta di diamante del tridente di Luis de la Fuente, Yamal è già un punto di riferimento pericoloso e sicuro. Contro l’Arabia Saudita ha già brillato, servendo un assist e siglando un gol chirurgico. Per superare la solida difesa uruguaiana il suo contributo sarà decisivo: con movimenti intelligenti, dribbling esplosivo e ritmo costante dovrà allungare la retroguardia avversaria, attirare i marcatori e creare varchi per le conclusioni di Oyarzabal e compagni.

A fermarlo proverà il centrale Mathías Olivera, punto fermo della difesa di Bielsa. Nell’ultima gara con il Capo Verde ha guidato il blocco centrale sotto forte pressione e, pur con qualche difficoltà e un giallo incassato, può contare su fisico e tattica di alto livello per contenere gli attaccanti top. Dovrà mantenere alta la concentrazione, comunicare bene con Sebastián Cáceres e usare la propria posizione per fermare le sue incursioni e negare spazio in transizione.

Federico Valverde vs Rodri

Cuore pulsante del centrocampo uruguaiano, Valverde deve dettare il ritmo, aprire le linee avversarie e lanciare la transizione offensiva. Contro Capo Verde ha brillato in cabina di regia, inserendosi con tempismo e accendendo l’attacco. Contro la Spagna dovrà inserirsi tra le linee, verticalizzare rapidamente e servire le incursioni di Agustín Canobbio e Maximiliano Araújo. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà bucare la difesa spagnola.

A interrompere questo ritmo creativo ci prova l’eccezionale centrocampista spagnolo Rodri. Nella seconda giornata ha guidato il centrocampo con una copertura tattica impeccabile, dominando l’Arabia Saudita. Il suo lavoro difensivo senza palla e la sua disciplina in transizione saranno messi alla prova allo stadio di Guadalajara. Dovrà muoversi con aggressività davanti ai centrali Pau Cubarsí e Aymeric Laporte per chiudere gli spazi, pressare i punti di costruzione di Valverde e proteggere la difesa a quattro, evitando che i sudamericani dominino il centrocampo e costringano la Spagna a un ripiegamento difensivo insostenibile.

Quali sono le combinazioni possibili nel Gruppo H?

Dopo la seconda giornata il Gruppo H resta aperto. La Spagna guida con 4 punti e una differenza reti di +4, grazie al 4-0 sull’Arabia Saudita.

Uruguay è seconda con 2 punti e differenza reti 0, a pari con Capo Verde, dopo il 2-2 contro gli Squali Blu. L’Arabia Saudita chiude con un solo punto. La terza giornata a Guadalajara è decisiva: entrambe puntano alla qualificazione diretta per evitare i play-off.

Se la Spagna vince

Una vittoria della squadra di Luis de la Fuente porterebbe gli europei a 7 punti, garantendo l’accesso diretto agli ottavi come primi del girone. L’Uruguay resterebbe invece a 2 punti: a seconda dell’altro risultato, potrebbe scivolare al terzo o quarto posto e rischiare l’eliminazione o dipendere da un ripescaggio.

Se l’Uruguay vince

Con una vittoria, la squadra di Bielsa salirebbe a 5 punti, superando la Spagna e garantendosi il primo o il secondo posto nel girone. In tal caso la Spagna resterebbe a 4 punti e dovrebbe sperare in un risultato favorevole nell’altra gara per confermare la qualificazione diretta o passare come una delle migliori terze.

Pareggio

Un pari a Guadalajara lascerebbe la Spagna a 5 punti, già agli ottavi. L’Uruguay salirebbe a 3 e resterebbe in lotta. Con questo punteggio e una differenza reti a 0, il suo destino passerebbe al match di Capo Verde, con possibilità di wild card legata agli altri risultati.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct dell’Uruguay, Marcelo Bielsa, non ha ancora annunciato la formazione; al momento non ci sono infortuni o squalifiche per La Celeste. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Anche il ct spagnolo Luis de la Fuente non ha ancora rivelato l’undici iniziale e al momento non ci sono infortuni o squalifiche.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque gare l’Uruguay ha collezionato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, con cinque gol fatti e cinque subiti. L’ultima uscita è terminata 2-2 contro Capo Verde ai Mondiali del 21 giugno, dopo l’1-1 all’esordio con l’Arabia Saudita. In questo periodo figurano anche il pari per 1-1 in amichevole con l’Inghilterra e lo 0-0 con l’Algeria. Il punto più basso è stata la sconfitta per 5-1 contro gli Stati Uniti nel novembre 2025.

Negli ultimi cinque match la Spagna conta due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima uscita è il 4-0 all’Arabia Saudita del 21 giugno, che ha evidenziato la profondità dell’attacco. In precedenza era stata bloccata sullo 0-0 da Capo Verde all’esordio mondiale. In queste cinque gare ha segnato sei reti e incassatone una, con due clean sheet consecutivi nelle amichevoli contro Egitto e Iraq prima del torneo.

Storia degli scontri diretti

URU Ultime 2 partite SPA 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Spagna 3 - 1 Uruguay

Spagna 2 - 0 Uruguay 1 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Gli unici due precedenti sono amichevoli: Spagna ha vinto 3-1 il 6 febbraio 2013 e 2-0 il 17 agosto 2005, segnando cinque gol e subendone uno.

Classifica



