Uruguay-Colombia dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Uruguay sfida la Colombia nel terzo quarto di finale della Copa America 2021. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

URUGUAY-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Uruguay-Colombia

Uruguay-Colombia Data: 4 luglio 2021

4 luglio 2021 Orario: 00.00

00.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports, LIVENow

Un quarto di finale all'insegna dell'equilibrio. Uruguay-Colombia infiamma la Copa America 2021 con la sua impossibilità di essere racchiuso dentro un pronostico secco. Tanta Serie A, da Bentancur a Godin, da Duvan Zapata a Muriel (ma senza Cuadrado, squalificato) e una sfida da vivere fino in fondo.

Sia l'Uruguay che la Colombia hanno viaggiato a corrente alternata nei rispettivi gironi. Entrambe hanno chiuso al terzo posto: la formazione di Tabarez nel gruppo A grazie al successo di misura ottenuto sul Paraguay all'ultima giornata; quella di Rueda nel gruppo B, superata dal Perú negli ultimi 90 minuti.

Possibile che la vincente del quarto di finale tra Uruguay e Colombia debba sfidare la favorita Argentina in semifinale: chi passa, infatti, si ritrova di fronte proprio la vincente tra l'Albiceleste e l'Ecuador.

In questa pagina tutte le informazioni su Uruguay-Colombia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO URUGUAY-COLOMBIA

Il terzo quarto di finale della Copa America 2021 traandrà in scena nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio, con calcio d'inizio in programma a mezzanotte. La gara tra la squadra di Tabarez e quella di Rueda si giocherà al Mané Garrincha di Brasilia.

Uruguay-Colombia, interessantissimo quarto di finale della Copa America 2021, si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport , che detiene anche i diritti della fase a eliminazione diretta della competizione. Il match, in particolare, sarà trasmesso sul canale Sky Sport Serie A.

Uruguay-Colombia, inoltre, sarà trasmessa in diretta tv su Eleven Sports , che allo stesso modo detiene i diritti anche della fase a eliminazione diretta della Copa America: sarà necessario scaricare l'app della piattaforma su una smart tv e sottoscrivere un abbonamento per godersi la partita.

Uruguay-Colombia, gara valida per i quarti di finale della Copa America 2021, sarà visibile anche in diretta streaming: per gli abbonati a Sky è infatti disponibile l'applicazione gratuita Sky Go, che si può scaricare su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Un'alternativa è quella di assistere a Uruguay-Colombia su NOW, il servizio live e on demand di Sky con cui, dopo aver scelto uno dei pacchetti proposti, si può vedere il meglio della programmazione dell'emittente satellitare, tra cui anche la Copa America 2021.

Sempre in diretta streaming, Uruguay-Colombia sarà visibile anche su Eleven Sports, accedendo al sito o scaricando l'app della piattaforma, sempre previa la sottoscrizione di un abbonamento.

Uruguay-Colombia, infine, sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma LIVENow, su cui si potrà vedere tutta la Copa America 2021 fino alla finalissima. In questo caso sarà necessario acquistare il singolo evento.

Nell'Uruguay tornerà dall'inizio Luis Suarez, rimasto inizialmente in panchina contro il Paraguay nell'ultima partita della fase a gironi. Nandez confermato nella posizione di terzino destro, mentre Bentancur subentrerà eventualmente a gara in corso. De la Cruz in campo come mezzala, con De Arrascaeta dietro alla coppia d'attacco formata dal Pistolero e da Cavani.

Consueto 4-4-2 per la Colombia, priva dello squalificato Cuadrado: a sostituirlo potrebbe essere Luis Diaz. Duvan Zapata e Borja dovrebbero partire dal primo minuto in attacco. Difesa con Medina, Mina, Davinson Sanchez e Tesillo davanti a Ospina, con Barrios, Perez e Cardona a completare il centrocampo. Muriel in panchina, pronto a entrare a partita in corso.

URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Viña; Vecino, Valverde, De la Cruz; De Arrascaeta; Suarez, Cavani. Ct. Tabarez

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Diaz, Barrios, Perez, Cardona; Zapata, Borja. Ct. Rueda