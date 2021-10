Uruguay-Colombia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Uruguay e Colombia si sfidano per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

URUGUAY-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Uruguay-Colombia

Uruguay-Colombia Data: 8 ottobre 2021

8 ottobre 2021 Orario: 01.00

01.00 Canale tv: -

- Streaming: Como TV

Obiettivo Qatar 2022. Uruguay e Colombia tornano a concentrarsi sulle Qualificazioni Mondiali e si sfidano in una gara affascinante e, al contempo, dall'importanza notevole per quanto riguarda la classifica del raggruppamento sudamericano.

Uruguay e Colombia sono infatti divise da appena due punti: 15 sono quelli conquistati dalla Celeste di Oscar Washington Tabarez, 13 invece quelli dei Cafeteros di Reinaldo Rueda. Entrambe non possono permettersi troppi passi falsi, considerando la ristrettezza della graduatoria del girone.

L'ultimo precedente tra Uruguay e Colombia risale ai quarti di finale della recente Copa America disputata in Brasile: ad avere la meglio ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono stati Cuadrado e compagni, poi eliminati sempre ai rigori in semifinale dall'Argentina.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Uruguay-Colombia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO URUGUAY-COLOMBIA

Uruguay-Colombia, gara valida per il raggruppamento sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, si giocherà nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre 2021, con calcio d'inizio all'1 italiana (le 20 orario locale). Il palcoscenico della sfida sarà l'Estadio Gran Parque Central di Montevideo.

Uruguay-Colombia non sarà trasmessa in diretta tv: nessuna emittente televisiva ha infatti acquistato i diritti della partita e, in generale, delle partite di Qualificazioni Mondiali del raggruppamento sudamericano.

Uruguay-Colombia, al contrario, sarà visibile in diretta streaming: sarà infatti Como Tv a trasmetterla. Per vedere la partita sarà sufficiente accedere alla piattaforma tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet e selezionare l'evento desiderato.

URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Viña; Valverde, Bentancur, De la Cruz; De Arrascaeta; Suarez, Cavani. Ct. Tabarez

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, D. Sanchez, Mina, Tesillo; Cuadrado, Uribe, Barrios, Diaz; Zapata, Borja. Ct. Rueda