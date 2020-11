Uruguay-Brasile dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Uruguay sfida il Brasile nelle Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

URUGUAY-BRASILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 novembre 2020

17 novembre 2020 Orario: 00.00

00.00 Canale : Como Tv

Como Tv Streaming: comotv.com

L'Uruguay del 'Maestro' Oscar Washington Tabarez sfida il Brasile di Tite nel big match delle Qualificazioni sudamericane ai Mondiali di 2022. La Celeste è al momento al 4° posto in classifica con 6 punti, gli stessi dell' , 3°, mentre la Seleçao guida il raggruppamento, unica squadra a punteggio pieno, a quota 9 punti.

Sono 43 i precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni: il bilancio è di 18 vittorie per il Brasile, 13 successi dell'Uruguay, fra cui quello storico del Maracanã dei Mondiali del 1950, e 11 pareggi.

Gli ultimi due confronti si sono conclusi con una vittoria dei verdeoro, e in generale la Celeste non vince contro la Seleçao da ben 19 anni: l'ultima volta fu infatti il 1° luglio 2001, nelle Qualificazioni ai Mondiali di Corea e 2002. Anche in quell'occasione si giocava in Uruguay e a decidere la partita fu un goal dell'ex attaccante di , e Federico Magallanes.

La squadra di Tabarez è reduce da una brillante vittoria in trasferta contro la Colombia, il Brasile invece ha superato di misura il Venezuela nel recente impegno casalingo.

L'attaccante dell' , Luis Suárez è l'attuale capocannoniere delle Qualificazioni Mondiali sudamericane con 4 goal, mentre Neymar (che non sarà della partita perché infortunatosi in Champions League con il PSG) e Roberto Firmino, secondi a quota 2 reti, sono i giocatori più prolifici dei verdeoro. In questa pagina tutte le informazioni su Uruguay-Brasile, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO URUGUAY-BRASILE

Uruguay-Brasile si disputerà nella notte italiana di martedì 17 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Centenario di Montevideo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 44ª in gare ufficiali fra le due squadre e sarà diretta dall'arbitro cileno Roberto Tobar, è in programma a mezzanotte orario italiano.

La sfida Uruguay-Brasile, come tutte le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, potrà essere vista in chiaro in diretta online grazie all'emittente lombarda Como Tv, che ha acquistato i diritti di tutte le partite. Il commento della partita sarà in italiano o in inglese.

Il big match Uruguay-Brasile potrà essere seguito in streaming gratuito live oppure on demand attraverso Como Tv anche su pc e notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

In tutti i casi per usufruire del servizio occorrerà collegarsi sulla pagina ufficiale della piattaforma del club lariano e selezionare la gara che ci interessa per avviare lo streaming.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Uruguay-Brasile anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Pochi dubbi per Tabarez nel comporre l'undici titolare che affronterà il Brasile. Davanti, nel 4-4-2 della Celeste, sarà confermato l'esperto tandem composto da Cavani e Luis Suárez, con il talentuoso Nuñez del come prima alternativa dalla panchina. A centrocampo a destra agirà il cagliaritano Nandez, mentre a sinistra è vivo il ballottaggio fra Brian Rodríguez (favorito) e De La Cruz, che ha giocato la sfida con la . In mezzo agiranno il regista Torreira e uno fra Bentancur e Arambarri, con lo juventino in vantaggio sul giocatore del . In difesa coppia centrale composta da Godin e Giménez, con Caceres a destra e Viña a sinistra. In porta agirà Campaña.

Tite schiererà il Brasile con il 4-3-3. Il tridente d'attacco vedrà Richarlison punta centrale con Gabriel Jesus e Roberto Firmino esterni offensivi ai suoi lati. In mediana Allan sarà il perno centrale di una linea a tre con Éverton Ribeiro e Douglas Luiz, quest'ultimo favorito per partire dal 1' su Paquetá, che pure attraversa un buon momento di forma al . Davanti al portiere Ederson, infine, la difesa vedrà Marquinhos e Thiago Silva costituire la coppia centrale, con lo juventino Danilo e Renan Lodi nel ruolo di esterni bassi.

URUGUAY (4-4-2): Campaña; Caceres, Godin, Giménez, Viña; Nandez, Torreira, Bentancur, Brian Rodríguez; Cavani, L. Suárez.

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Éverton Ribeiro, Allan, Douglas Luiz; Gabriel Jesus, Richarlison, Roberto Firmino.