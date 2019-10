Urlò "scimmia di merda" a Nzola: Daspo di 5 anni a un tifoso della Cremonese

Lo scorso 25 settembre durante Trapani-Cremonese urlò un insulto razzista al calciatore Nzola. La Digos lo ha identificato e punito.

Daspo di 5 anni e obbligo di firma durante le partite della . È questa la punizione toccata a un 41enne “tifoso” della squadra lombarda per aver rivolto insulti razzisti a un calciatore di colore.

I fatti risalgono allo scorso 25 settembre, giorno della partita Trapani-Cremonese. Al termine della gara il 41enne si è avvicinato al tunnel degli spogliatoi e ha urlato “scimmia di merda” al 23enne calciatore dei siculi M’Bala Nzola.

L’insulto razzista è stato sentito non solo dal calciatore, ma soprattutto dagli agenti della Digos, che tramite i filmati delle telecamere sono riusciti a risalire all’identità del colpevole. La punizione è arrivata: cacciato dagli stadi per 5 anni con obbligo di firma in questura.

Un altro Daspo per razzismo in questa stagione, dopo quello comminato al tifoso della reo di aver insultato Juan Jesus sui social.