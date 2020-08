Uragano Bayern sul Barcellona: 4 goal in mezz'ora, Muller mattatore

Primo tempo clamoroso quello tra Barcellona e Bayern Monaco: a Lisbona la squadra di Flick sta asfaltando quella di Setien.

Incredibile, ma vero, quello che sta succedendo a Lisbona tra e . Che la squadra tedesca fosse più in forma di quella spagnola, era praticamente un dato di fatto, ma che dopo il primo tempo si potesse assistere a tale dominio era francamente impensabile.

Il è un rullo compressore, gioca da Dio e sta mettendo alle strette il Barcellona, che ha trovato il goal soltanto per l'autogoal goffo di David Alaba. La squadra di Flick ha segnato 4 goal in meno di mezz'ora, con la doppietta di Muller e le reti di Perisic e Gnabry.

Il primo goal viene segnato al 4' di gioco, con la conclusione di Muller che non lascia scampo a Ter Stegen. Chiude i goal del primo tempo lo stesso tedesco, al 31'. In mezzo i goal splendidi di Perisic e Gnabry.

Incredibile come su quattro goal, non abbia segnato nel Bayern Monaco l'assoluto bomber Lewandowski. Ma ci sarà per lui ancora tempo, probabilmente, nella ripresa. Secondo tempo dove si ci aspetta una prova diversa del Barcellona, con Leo Messi in testa.