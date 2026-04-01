Uno dei due ha accettato a una condizione... Inzaghi e Jesus rispondono sulla successione di Renard in Arabia Saudita

L'italiano Simone Inzaghi, allenatore dell'Al-Hilal, e il portoghese Jorge Jesus, allenatore dell'Al-Nassr, hanno chiarito la loro posizione riguardo alla guida della Nazionale saudita nel prossimo futuro, in sostituzione del francese Hervé Renard.

Il nome di Renard è legato alle voci di un suo addio alla carica di allenatore della nazionale saudita, alla luce dei risultati deludenti registrati nell'ultimo periodo, nonché delle trattative in corso per la guida della nazionale del Ghana ai Mondiali del 2026.

Il quotidiano saudita "Al-Kass" ha riferito che Inzaghi e Jesus rifiutano l'idea di guidare la nazionale saudita al momento, poiché intendono concentrarsi sull'Al-Hilal e sull'Al-Nassr nelle fasi finali della stagione in corso.

Tuttavia, l'allenatore portoghese non ha rifiutato definitivamente l'idea, avendo acconsentito in via preliminare a guidare la nazionale saudita, ma a condizione che ciò avvenga in futuro e non al momento.

I due allenatori sono in lizza per il titolo del campionato saudita in questa stagione, con l'Al-Nassr in testa alla classifica con 67 punti, a 3 punti di vantaggio dall'Al-Hilal, secondo in classifica, a 8 giornate dalla fine del campionato.