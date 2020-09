Lo United crolla in casa, VAR protagonista: rigore dubbio e battuto due volte

Episodio che ha fatto discutere nel corso di Manchester United-Crystal Palace. Un rigore sbagliato da Ayew viene ribattuto per un movimento di De Gea.

Inizia come peggio non poteva il campionato del . I Red Devils, al loro esordio nell’edizione 2020-2021 della Premier League, cadono rovinosamente all’Old Trafford contro un Crystal Palace capace di imporsi per 3-1.

Gli uomini guidati da Roy Hodgson, per quanto fatto vedere, hanno meritato il successo finale, ma in queste ore sta facendo comunque discutere quanto accaduto al 72’ della partita, quando dall’arbitro Atkinson, richiamato dagli addetti al VAR, ha assegnato, dopo aver consultato il monitor, un calcio di rigore per un tocco di mano involontario di Lindelof su tentativo di passaggio di Ayew.

Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che si lascia ipnotizzare da un De Gea che, avendo intuito la traiettoria del pallone, si tuffa alla sua destra respingendo.

Altre squadre

A questo punto tornano ad essere protagonisti gli addetti al VAR che segnalano che il portiere iberico si è mosso in leggero anticipo e che quindi il penalty va ribattuto. Questa volta a tentare la trasormazione è Zaha che non sbaglia e insacca il pallone del del momentaneo 2-0 tra le proteste dei padroni di casa.