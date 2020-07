Smalling-Roma e Sanchez-Inter, prestiti prolungati ma niente Europa League

Lo United ha comunicato ufficialmente che i giocatori rimarranno con Inter e Roma fino al termine del campionato, ma non per l'Europa League.

Il ha ufficialmente comunicato che Alexis Sanchez e Chris Smalling rimarranno in prestito rispettivamente a e fino alla fine del campionato di .

La scadenza non è fissata per il 31 agosto, come sta accadendo per tanti altri giocatori che stanno prolungando i propri accordi, bensì per la prima settimana di agosto, termine del campionato. E non oltre.

"Smalling e Sanchez finiranno il campionato 2019/20 in : i loro accordi di prestito con Roma e Inter sono stati prolungati. Smalling rimarrà all’Olimpico fino alla fine della stagione di Serie A, fissata per l’inizio di agosto, a causa della pandemia di Covid-19. Anche l’accordo con l’Inter per Alexis è stato prolungato fino alla fine della prima settimana di agosto".

I due giocatori potranno infatti giocare il campionato italiano, ma non l' , che inizierà per entrambe le squadre il 5 o il 6 agosto.

Altre squadre

La stagione europea di Smalling e Sanchez dunque si è già chiusa: non potranno giocare né con Inter e Roma né con lo United, non essendo autorizzato l'inserimento nella lista.