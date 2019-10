Dallo United al Manchester City: il figlio di Rooney con i Citizens

9 anni, nato a Manchester, Kai Rooney potrebbe giocare con gli ex rivali del padre, di ritorno dalla MLS per far parte del Derby County.

Rooney al . Contatti in corso per quando farà ritorno in . Non Wayne, però. Ovviamente. bensì il figlio Kai, al quale secondo i media britannici è stato proposto di unirsi alle giovanili dei Citizens una volta che il padre sarà passato al .

Lasciata la , come noto, Rooney padre raggiungerà Cocu per giocare con il Derby County e ricoprire inoltre il ruolo di vice-allenatore. Un passato da recordman e leggenda del per papà, un futuro da giocatore del City per il figlio secondo il Sun.

Nove anni, nato a Manchester, baby Rooney potrebbe dunque tornare nella sua vecchia città per iniziare a giocare a calcio con i piccoli del City, una delle accademie inglesi che sta investendo maggiormente nei giovani per non dover per forza investire milioni e milioni su acquisti (leggasi Foden).

Non sarebbe una novità per il City accogliere il figlio di una leggenda del Manchester United: Kasper Schmeichel, idolo del e figlio del colosso Peter, è cresciuto nelle giovanili dei Citizens per poi giocare anche in prima squadra qualche anno più tardi.

Difficile capire se tra una decina di anni Kai Rooney riuscirà a giocare con il Manchester City: di certo sarebbe strano e particolare vedere sulle spalle celesti un cognome così, lontano dal rosso che ha abituato papà Wayne in più di un decennio United.

Per Rooney, padre, tredici stagioni e 253 goal con il Manchester United. E Kai? Troppo presto per parlarne: ci vediamo nel futuro.