"Unisce i giovani con la passione per lo sport in tutto il mondo" - Roberto Carlos loda Football for Friendship

L'ex terzino sinistro è lieto di sostenere l'iniziativa Gazprom, che mira a portare lo sport alle giovani generazioni.

Roberto Carlos è lieto di continuare il suo lavoro come ambasciatore di Football for Friendship, affermando che il programma ha aiutato i bambini di ogni angolo del pianeta a unirsi nel loro amore per lo sport. L'ex terzino sinistro di , e ha iniziato a lavorare con il progetto sponsorizzato da Gazprom lo scorso anno, e ha continuato in tale ruolo nel 2020 in mezzo alle turbolenze della pandemia Covid-19.

In qualità di ambasciatore globale di F4F, ha ribadito il suo impegno a lavorare con i giovani e instillare l'amore per lo sport:

"Ogni anno unisce ragazze e ragazzi sul campo di un vero torneo internazionale, insegna loro a comunicare con coetanei di diversi paesi. Nel 2020, Football for Friendship unirà ancora una volta i giovani con la passione per lo sport di tutto il mondo. Tutti qui impariamo qualcosa di nuovo, facciamo nuove amicizie vivendo un'esperienza indimenticabile". Scelti da Goal Juventus-Napoli si rigioca: le tappe della vicenda

Il CONI ha deciso: Juventus-Napoli si rigioca, tolto il -1 agli azzurri

Probabili formazioni Serie A: 14ª giornata Altre squadre "È molto importante sostenere tali iniziative. Football for Friendship è un vero e proprio sollevamento sociale, che offre alle giovani generazioni l'opportunità di realizzare il proprio potenziale e realizzare i propri sogni. Mi è piaciuta molto l'idea di fare sport per bambini e adulti. Le cose più importanti sono l'amicizia e lo sport. Football for Friendship è un progetto unico che offre pari opportunità a tutti i bambini del mondo".

Anche se ora si è ritirato dal calcio professionistico, Roberto Carlos continua a seguire il calcio. Famoso per essere stato uno dei migliori terzini sinistri del mondo, ora crede che Marcelo, il suo successore al Real Madrid e nel Brasile, meriti la corona di top:

"Penso che Marcelo sia un fenomeno. Ogni volta che me lo chiedono rispondo sempre che è un ottimo giocatore, ma ce ne sono di diversi, ovviamente. Dipende dall'epoca, ma attualmente Marcelo è lo standard d'oro per tutti gli terzini mancini".

Roberto Carlos è anche felice di vedere due giovani connazionali, Vinicius Junior e Rodrygo, protagonisti sul suo ex terreno di gioco all'Estadio Santiago Bernabeu:

"Vinicius è una vera star, mostra il vero calcio brasiliano e gli piace giocare uno contro uno. l giorno d'oggi non ci sono giocatori che possono mostrare la sua stessa velocità. Oggi, personalmente per me, Vinicius è l'esempio del giocatore brasiliano che mostra il calcio del suo paese.

Rodrygo è un ragazzo molto umile, ma la qualità del suo gioco è incredibile! Mi piacciono molto questi due giocatori brasiliani. Vinicius è più veloce e un giocatore intelligente, ma Rodrygo è riflessivo ed equilibrato, è fantastico".

Il vincitore della Coppa del Mondo 2002 ha anche riposto la sua fiducia nell'allenatore del Brasile Tite per restituire i giorni di gloria alla Selecao: