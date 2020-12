'Unire amici, unire il mondo' – Il programma di Gazprom, Football for Friendship, diventa digitale

Gazprom, sponsor ufficiale della UEFA , venerdì ha tenuto il suo evento Open Draw per il primo Campionato mondiale di calcio dell'amicizia. I giovani di età compresa tra 10 e 14 anni, provenienti da oltre 100 paesi, si sfideranno per il titolo nell'ottava stagione della competizione F4F, con i vincitori che riceveranno i biglietti per la finale di UEFA Champions League 2021 a Istanbul.

I giocatori potranno giocare in tempo reale con altri calciatori di tutto il mondo, creare e gestire squadre, diventare tifosi e supportare le squadre dei propri amici sugli spalti virtuali.

Altre squadre

Il programma sociale internazionale per bambini organizzato da Gazprom, Football for Friendship, fondato nel 2013, quest'anno è giunto alla sua ottava stagione e ha già riunito oltre 6.000 partecipanti da 211 paesi e oltre 5 milioni di sostenitori.

Matteo De Venecia ( ), Kinley Deki Yangzom (Bhutan), Irintsoa Rakotomamonjy (Madagascar) ed Evgenia Gorbunova ( ) hanno condotto il sorteggio per la competizione 2020, che ha visto 32 squadre internazionali divise in otto gruppi da quattro.

Come da tradizione, le squadre hanno preso il nome da animali rari per aumentare la consapevolezza delle specie in via di estinzione in tutto il mondo.

Gli eventi sono stati annunciati da ospiti speciali e ambasciatori del progetto: il vincitore della Coppa del Mondo e della UEFA Champions League Roberto Carlos; il consigliere del presidente della Federcalcio russa, Alexey Smertin, Frank Ludolph, capo dei servizi educativi calcistici presso la UEFA e il giocatore dello 04, Tim "Tim Latka" Schwartmann.

Il gioco uscirà in versione generale il 10 dicembre, Giornata mondiale del calcio, e sarà disponibile su MS Windows, Apple MacOS, Android e iOS. Il nuovo simulatore di calcio multiplayer si basa sui valori più importanti del programma ed è ricco di funzionalità speciali.

Per la prima volta, gli utenti di diversi paesi potranno partecipare alle partite secondo le regole di Football for Friendship. Football for Friendship World è promosso con il motto "Unire gli amici, unire il mondo!"

"Nel contesto di una pandemia globale, il Football for Friendship World non è solo un gioco interessante ma una piattaforma per i bambini grazie alla quale non perderanno il contatto tra di loro. Potranno persino fare nuove amicizie" ha detto Roberto Carlos, Global Ambasciatore del programma.

"Il nuovo simulatore di calcio fa parte di un vasto programma, l'idea di sostenere e motivare i bambini di tutto il pianeta. Si tratta di un bel gioco che regalerà indimenticabili emozioni, come in una competizione calcistica. Chiunque lì può trovare qualcosa di interessante, che tu sia un principiante o un giocatore esperto, un appassionato di calcio o anche un allenatore. Football for Friendship World è un gioco per tutti".

